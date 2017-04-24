Дополнение к анонсам

Публикации за 24.04.17

В 11:45 в ГУ МВД России по Свердловской области (пр. Ленина, 17, 1 подъезд) пройдет пресс-конференция в режиме видеоконференц-связи с помощником министра внутренних дел РФ полковником полиции Ириной Волк и председателем Общественного совета при МВД России Анатолием Кучереной. Спикеры анонсируют всероссийскую акцию, направленную на формирование правовых знаний старшеклассников, которая состоится в школах России 26 апреля. Свердловскую область будут представлять врио начальника Управления по работе с личным составом полковник внутренней службы Владимир Тиряев, руководитель пресс-службы Валерий Горелых и председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области Владимир Красильников. После окончания трансляции им можно будет задать вопросы по проведении акции в нашем регионе.

Екатеринбург. Другие новости 24.04.17

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