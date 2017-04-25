25 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 25.04.17

25.04.2017, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание. Депутаты заслушают доклад «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» за 2016 год»; обсудят муниципальную программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования «город Екатеринбург» на 2016-2025 годы»; ознакомятся с итогами работы по защите прав потребителей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» за 2016 год и задачах на 2017 год».

В 10:00 в Екатеринбурге (пл. Кирова) стартует автопробег в честь 71-го дня рождения Владимира Жириновского. В сопровождении ГИБДД колонна проедет по проспекту Ленина до Дворца молодежи, где сделает остановку, потом отправится обратно к УГТУ-УПИ. В пробеге кроме координатора ЛДПР в Свердловской области Антона Гусева примут участие депутаты гордумы, регионального заксобрания и Госдумы РФ.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная старту благотворительного проекта «Невидимые дети», который реализует некоммерческая организация «Семья детям» при содействии фонда КАФ. Проект направлен на проведение комплексной работы по поддержке «Екатеринбургского детского дома-интерната для умственно-отсталых детей» (ЕДДИ) в рамках реализации реформы, вызванной постановлением правительства РФ №481 от 24.05.2014 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, директор некоммерческой организации «Семья детям» Лариса Бучельникова, координатор проектов «Семья детям» Алина Плотникова, директор Екатеринбургского детского дома-интерната Наталья Печеник и руководитель программы «Семья для ребенка» Благотворительного фонда «КАФ» Инна Валькова (Москва) расскажут о сути проекта «Невидимые дети», о планах реформирования дома-интерната на ул. Ляпустина, назовут основные проблемы, с которыми сталкиваются учреждения при устройстве ребенка в семью, в том числе ребенка с особенностями в развитии. После мероприятия все участники пресс-конференции приглашаются на тренинг «Освещение в СМИ темы семейного устройства детей, которые имеют особенности в развитии». Ведущая тренинга Александра Мелях, тренер, психолог, супервизор благотворительной организации «Семья детям».

В 12:00 в Министерстве физической культуры и спорта Свердловской области (ул. Малышева, 101, 5 этаж, зал заседаний) состоится заседание коллегии, на котором будут рассмотрены итоги работы ведомства в 2016 году и основные направления развития физической культуры и спорта в Свердловской области в 2017 году. Кроме министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта на заседании выступят директор Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области Яков Петров, директор Центра Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник» Олег Кульков, начальник управления по физической культуре и спорту Каменска-Уральского Павел Гиматов, президент федерации легкой атлетики Свердловской области Геннадий Байкенов, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта Уральского государственного экономического университета Максим Кочерьян и другие.

В 12:00 в Уральском центре развития дизайна (ул. Горького, 4а) откроется XII научно-промышленный форум «Техническое перевооружение машиностроительных предприятий России». Планируется, что участие в ней примет министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. В рамках форума будет работать выставка, на которой, в частности, будут представлены современные инструменты, станкостроительное и лазерное оборудование, коммунальная техника, а также научные разработки УрО РАН.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная рейду на участок дороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов (14 км) в рамках реализации проекта «Безопасные дороги». Координатор проекта ЕР «Безопасные дороги», заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Госдумы Сергей Бидонько, министр транспорта и связи Свердловской области Василий Старков и первый заместитель председателя заксобрания Виктор Шептий подведут итоги проверки этого участка автодороги, обсудят ее состояние: колейность, выбоины, выкрашивание асфальтобетона, а также обозначат задачи по ремонту, который должен быть произведен в этом году.

В 12:00 в Екатеринбургском театре юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48) состоится гала-концерт Международного хорового фестиваля-конкурса IV Международные хоровые ассамблеи Eurasia Cantat. В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 13:00 в Екатеринбурге (ул. 40-летия Комсомола, 26, подъезд № 1) сотрудники МЧС и газовой службы проведут профилактический рейд по жилым газифицированным домам.

В 14:00 на екатеринбургском железнодорожном вокзале (зал ожидания № 5) состоится флешмоб – пожилые волонтёры «Бессмертного полка» споют песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа».

В 17:00 в Свердловской государственной детской филармонии (ул. 8 Марта, 36, Екатерининский зал) состоится открытие XVI Международного юношеского фестиваля музыкального творчества «Земля – наш общий дом». Планируется, что участие в мероприятии примет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

В 17:45 в кинозале Дома кино (Екатеринбург, ул. Луначарского, 137) состоится премьера девятнадцатого сезона серий уральского детского киножурнала «Ералаш», в одной из серий которого снялся глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.

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