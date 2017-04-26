26 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 26.04.17

26.04.2017, среда

С 09:00 до 13:00 в отеле Tenet (Екатеринбург, ул. Хохрякова, 1а) состоится обучающий семинар «Инклюзивный сервис: как сделать комфортным путешествие для людей с ограниченными возможностями здоровья». Мероприятие пройдет в преддверии I Всемирного конгресса для людей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторами выступают комитет по внешним связям администрации города, ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум», ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» и СРОДИ «Доступная среда всем».

В 10:00 в Екатеринбурге в офисе компании «Ростелеком» (пер. Асбестовский, 4а) пройдет пресс-конференция «Техническая инфраструктура видеонаблюдения за ЕГЭ». После пресс-конференции состоится экскурсия в центр обработки данных, который обрабатывает и хранит видеозаписи с камер со всего УрФО и Пермского края и где находится также физический сегмент «Электронного правительства» всех уральских регионов.

В 10:00 в Екатеринбурге в рамках Месячника чистоты состоится пресс-тур по уборке города (сбор в здании администрации города, пр. Ленина, 24а, фойе 1 этажа). Пресс-тур будет сопровождать заместитель председателя комитета благоустройства администрации города Владимир Капустин.

В 10:00 в ДК Железнодорожников (Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102) пройдут публичные слушания по проекту планировки территории в квартале улиц Блюхера – Раевского – Комвузовской – Студенческой.

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков с рабочим визитом посетит Кировградский городской округ. В 10:00 он проведет совещание в местной администрации (ул. Свердлова, 44), на котором будут обсуждаться вопросы реализации проектов в сфере строительства и развития инфраструктуры на территории Кировградского городского округа. В 10:45 Михаил Волков посетит строящуюся школу на 1200 мест. Также в планах министра – посещение строящегося многоквартирного жилого дома. В 11:45 состоится пресс-подход.

В 10:30 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, конференц-зал) комитет Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству проведет выездной круглый стол «Развитие гражданского законодательства в Российской Федерации». В его работе примут участие: председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель Свердловского заксобрания Людмила Бабушкина, депутаты Госдумы, заксо и муниципальных дум, представители Ассоциации юристов России и бизнес-сообщества.

В 11:00 в Екатеринбурге у памятного знака «Жертвам радиационных катастроф» (парк XXII партсъезда, ВИЗ-бульвар) состоится торжественно-траурное мероприятие, приуроченное к 31-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. Планируется, что в мероприятии примет участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная началу пожароопасного сезона в Свердловской области. Готовы ли лесники и спасатели к чрезвычайным ситуациям? Как расширится использование беспилотников, космического и видеомониторингов? Каков прогноз лесников и спасателей по поводу пожароопасной ситуации в этом году? Будет ли введен в майские праздники особый противопожарный режим? Можно ли будет выезжать в лес? На эти и другие вопросы ответят: Иван Павленко, врио начальника ГУ МЧС России по Свердловской области; Олег Сандаков, директор департамента лесного хозяйства Свердловской области; Денис Шуплецов, и.о. директора ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов».

В 11:00 в Екатеринбурге состоится пресс-тур на предприятие, первым получившее господдержку в регионе, производящее уникальные медицинские лечебно-реабилитационные и лечебно-ожоговые кровати (встреча в 10:15 – 10:30 в здании областного фонда поддержки предпринимательства, ул. Восточная, 7д, 1 этаж). С 11:00 до 12:00 – съемки на производстве, комментарии директора компании «Ритм» Марата Гафифуллина.

В 11:35 в Екатеринбурге в гимназии № 5 (ул. Хохрякова, 29а) начнется акция «Русская поэзия в мировом прочтении», организованная студентами УрФУ. В мероприятии примет участие глава города Евгений Ройзман, он прочитает стихи русских поэтов.

В 12:00 на Центральной подстанции Станции скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса (Екатеринбург, пер. Саперов, 2) состоится торжественная приемка десяти новых реанимационных автомобилей скорой помощи марки «Мерседес». В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 14:00 в Уральском государственном аграрном университете (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42) состоятся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Управления Россельхознадзора по Свердловской области за первый квартал 2017 года. Откроет мероприятие руководитель Управления Россельхознадзора по Свердловской области Игорь Тухбатов. Представители ведомства расскажут о риск-ориентированном подходе при организации основных направлений надзорной деятельности, о новых требованиях нормативно-правовых документов, об основных итогах деятельности в 2016 году и нарушениях, выявляемых в ходе проверок и ответят на интересующие вопросы. В публичных обсуждениях примут участие представители администрации губернатора Свердловской области, аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО, следственного комитета и прокуратуры Свердловской области, правозащитных организаций, крупных торговых сетей («Ашан», «ОБИ»), крупных сельскохозяйственных перерабатывающих предприятий.

В 16:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 302) состоится заседание организационного комитета по подготовке к праздничным мероприятиям, посвященным 95-летию со дня основания Всесоюзной пионерской организации. Мероприятие проведет заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

Екатеринбург. Другие новости 25.04.17

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