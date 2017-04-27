27 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 27.04.17

27.04.2017, четверг

С 09:00 до 18:00 в Первоуральске (ул. Ленина, 18б, Инновационный культурный центр) Центр Общероссийского народного фронта по благоустройству городской среды проведет уральскую сессию ОНФ по благоустройству городской среды. В рамках сессии планируется обсуждение проблематики и выработка эффективных решений по формированию комфортной городской среды в муниципалитетах УрФО. Участие в проектной сессии примут: – жители многоквартирных домов, студенты уральских вузов, ученые-урбанисты, архитекторы, специалисты по социологии города, представители региональной и муниципальной власти, ответственные за реализацию программ благоустройства, представители надзорных органов, эксперты ОНФ регионов Урала, а также член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина. Отъезд из Екатеринбурга в 07:00 от здания регионального исполкома ОНФ (ул. Хохрякова, 9).

В 10:00 глава региона Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 15 этаж). Ключевым вопросом повестки станет строительство и ввод в эксплуатацию объектов газоснабжения на территории Свердловской области, а том числе, газификация сельских населенных пунктов. С основным докладом выступит министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. В частности, планируется обсудить газоснабжение Ирбитского муниципального образования, городского поселения Верхние Серги. На рассмотрение правительства вынесено более 30 проектов постановлений. Большой блок касается сферы образования. На утверждение вынесены проекты, связанные с субсидированием местных бюджетов в рамках программы развития АПК и продовольственного рынка, с порядком разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях. В ходе заседания ожидается рассмотрение проектов постановлений в сфере капремонтов МКД, развития транспорта и дорожного хозяйства, а также обсуждение ряда проектов законов Свердловской области.

В 10:00 на Свердловском инструментальном заводе (Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35а) начнется выездное совещание Минпромторга России совместно с Министерством промышленности и науки Свердловской области. В мероприятии примут участие представители 50 компаний машиностроительной, авиастроительной, оборонной промышленности России и научно-производственных объединений. Будут обсуждаться вопросы импортозамещения в инструментальной промышленности. В 15:00 состоится совещание на площадке технопарка «Университетский» (ул. Конструкторов, 5). В мероприятии участвуют: заместитель директора департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Дмитрий Никитин, министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, генеральный директор ОАО «СИЗ» Андрей Любаев, генеральный директор АО «Кировградский завод твёрдых сплавов» Александр Пельц, генеральный директор ООО «Пумори – Инжиниринг инвест» Владимир Ревзин.

В 10:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 4 этаж, зал № 7А) начнется процесс по делу об убийстве таксистки в Ревде. На скамье подсудимых двое безработных мужчин. Судья: Неретин Павел Владимирович.

В 10:00 в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга (ул. Кирова, 2) пройдут прения сторон и выступит с последним словом блогер Руслан Соколовский, обвиняемый в экстремизме и оскорблении чувств верующих в связи с ловлей покемонов в Храме-на-Крови и публикацией в интернете неоднозначных видео.

В 10:00 в офисе ВТБ24 в Екатеринбурге (пр. Ленина, 27, 2 этаж) состоится пресс-конференция управляющего Уральским филиалом ВТБ24 Сергея Кульпина «Уральцы развернулись от накоплений к потреблению». В программе: основные итоги работы ВТБ24 в 1 квартале 2017 года в УрФО; основные тенденции на рынке банковской розницы; вопросы и ответы на актуальные темы.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция депутата Государственной думы РФ, председателя Федерации профсоюзов Свердловской области Андрея Ветлужских. Вопросы пресс-конференции: Какая ситуация складывается на рынке труда в Свердловской области по оценке профсоюзов? Где сложились точки напряженности между работодателями и сотрудниками? С чем связаны сокращения? С какими требованиями работники выйдут на Первомай?

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная открытию XXVI телевизионного фестиваля армейской песни Центрального военного округа «Когда поют солдаты». Депутат Законодательного собрания Свердловской области, член партии «Единая Россия» Сергей Никонов, председатель Совета Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров, генерал-майор в отставке, советник губернатора Свердловской области Юрий Судаков, начальник ФГБУ культуры и искусств «Дом офицеров Центрального военного округа» Минобороны Российской Федерации Станислав Довгалюк и заместитель командующего войсками Центрального военного округа по работе с личным составом – начальник управления, генерал-майор Сергей Полетучий расскажут о творческих династиях и участниках конкурса, поделятся информацией о трансляции фестиваля и способе голосования в этом году, а также обсудят вопросы восприятия армии и патриотических организаций современной молодежью. После пресс-конференции будет проводиться аккредитация на встречу «Поезда Победы», который следует с Дальнего востока до Пензы и прибывает в Екатеринбург 5 мая.

В 12:00 в Доме журналиста (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) в День российского парламентаризма председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина даст пресс-конференцию, посвященную вопросам парламентского контроля за исполнением областных законов, а также наградит победителей конкурса «Свердловская область – регион достижений» по итогам 2016 года.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная внедрению контрольно-кассовой техники с онлайн-передачей фискальных данных. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Сергей Волков и заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергей Кочнев поделятся информацией о последствиях перехода на онлайн-кассы, о контроле соблюдения законодательства и борьбе с установлением необоснованных штрафных санкций к предпринимателям, расскажут, как будут регулироваться цены на новые кассовые аппараты.

В 12:00 на площадке сторонников партии «Единая Россия» (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 7, конференц-зал) состоится круглый стол на тему: «Системы использования бэби-боксов: за и против». К участию в дискуссии приглашены председатель Регионального координационного совета сторонников СРО ВПП «Единая Россия» Виктор Бабенко, уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков, депутат Государственной думы Александр Петров, депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Власов, представители министерств здравоохранения, образования и соцполитики, а также департамента молодежной политики, Общественной палаты и Русской православной церкви. Модератором выступит заместитель руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия» – начальник отдела агитационно-пропагандистской работы Евгений Енин.

В 12:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) состоится предваряющее заседание организационного комитета по празднованию Дня Победы. Мероприятие проведет заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 12:00 в технопарке высоких технологий «Университетский» (Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5; актовый зал; 2 этаж) состоится торжественное открытие Дней открытых дверей, где представлены специальности, которые преподаются в колледже, входящем в состав Межрегионального центра компетенций, и достижения студентов. Также запланирована встреча с представителями предприятий – потенциальными работодателями. В 13:00 для школьников, участвующих в мероприятии, начнутся мастер-классы (цех, 1 этаж). Гостям технопарка представят такие компетенции, как «Аддитивные технологии», «Мехатроника и мобильная робототехника», «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства» и другие. Аналогичные мероприятия Дней открытых дверей также пройдут 28 апреля.

В 12:30 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная контролю качества посадочного материала в Свердловской области. Больше половины посевного материала, продаваемого садоводам в Свердловской области, является браком: какую опасность несут некачественные семена и рассада? Каковы рекомендации садоводам и огородникам в разгар посадочных работ? На эти и другие вопросы ответят: Зухра Барбакова, начальник отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля управления Россельхознадзора по Свердловской области; Любовь Чурило, руководитель филиала Россельхозцентра по Свердловской области; Татьяна Слепнева, врио директора Свердловской селекционной станции садоводства.

В 13:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 3 этаж, зал № 4А) с последним словом выступят обвиняемые по так называемому делу Тропиканки (Степенько, Глаголева, Муравьев, Неглец). Судья: Неретин Павел Владимирович.

В 13:00 в Екатеринбурге в отеле «Гранд Авеню» (пр. Ленина, 40, малый конференц-зал) при поддержке Совета по сохранению исторической памяти пройдет круглый стол «Сохранение национальной исторической памяти в условиях информационной войны». В мероприятии примут участие учёные-историки и философы, а также общественные деятели: Иннокентий Шеремет, директор Телевизионного агентства Урала; Иван Попп, директор центра реализации студенческих проектов и программ УрГПУ; Станислав Некрасов, профессор, почетный работник высшего профессионального образования России, член Ученого совета УрО РАН, член Международной академии акмеологических наук, высший академик-ректор Православной русской академии, действительный член РАЕ, член Академии военно-исторических наук; Илья Белоус, общественный деятель, публицист; Артем Брусницын, председатель рабочей группы ОП СО по сохранению памятников истории и архитектуры, координатор Свердловского отделения общественного движения «Суть Времени»; Роман Зыков, координатор Совета по сохранению исторической памяти и другие.

В 13:00 в Доме кино (Екатеринбург, ул. Луначарского, 137) начнется общественный форум «Сила России – в духовном единстве». Организаторы форума – правительство Свердловской области, Екатеринбургская митрополия Русской православной церкви, общественно-государственное движение «Попечительство о народной трезвости». В мероприятии примут участие вице-спикер Законодательного собрания Свердловской области Владимир Власов, заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Зеленов, специалист по связям с общественностью ГАУЗ СО «Свердловский областной центр медицинской профилактики» Елена Кисликова, а также представители администрации губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области, ГУ МВД РФ по Свердловской области, представители администрации управленческих округов Свердловской области, представители епархий Екатеринбургской митрополии, представители образовательных учреждений и учреждений здравоохранения, отделений Попечительства о народной трезвости в муниципальных образованиях. Цель форума – «Утверждение в общественном сознании населения Свердловской области трезвости как базовой национальной ценности». В 13:10 состоится пресс-подход с вице-спикером заксо Владимиром Власовым и руководителем отдела по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии протоиереем Игорем Бачининым.

В 14:00 в Камерном театре Объединенного музея писателей Урала (Екатеринбург, ул. Пролетарская, 18) состоится торжественный прием участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла – ветеранов спорта, посвященный празднованию Дня Победы. В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 15:00 в Свердловской областной специальной библиотеке для слепых (Екатеринбург, ул. Фрунзе, 78) состоится акция «Зеленая библиотека». Учащиеся коррекционных школ, учебных заведений для детей с девиантным поведением, а также читатели библиотеки помогут благоустроить и озеленить территорию: посадят рябины и яблони. Основным партнером акции является Музей истории плодового садоводства Среднего Урала.

В 15:00 в Городском библиотечном информационном центре Екатеринбурга (ул. Антона Валека – ул. Маршала Жукова) состоится торжественное мероприятие «Книжный парад Победы» с возложением цветов у мемориальной доски, посвященной Г.К. Жукову и презентацией книги Сергея Гущина «Полководец XX века».

В 16:00 в Екатеринбурге в спорткомплексе УрФУ (ул. Коминтерна, 14) состоится торжественное открытие Всемирных детских игр победителей: ребята, преодолевшие онкологические заболевания, будут состязаться в пяти видах спорта: плавание, стрельба, легкая атлетика, шахматы и настольный теннис. Планируется, что в соревнованиях примут участие около 100 детей в возрасте 7-16 лет. 28 апреля в 15:00 состоится церемония награждения. В программе соревнований также запланированы разминки, мастер-классы и фотосессии с олимпийскими чемпионами.

С 19:00 до 21:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3а, кинозал) в рамках проекта «Интеллекции» пройдет лекция Дмитрия Измайлова, генерального директора Uber в России «Мобильность горожан. Как сервисы заказа такси меняют инфраструктуру городов». Он также представит результаты экономического исследования рынка городского передвижения и влияния Uber на развитие рынка в России, проведенного в 2016-2017 гг. в пяти крупнейших городах России, включая Екатеринбург.

Екатеринбург. Другие новости 26.04.17

Облизбирком предложил пять кандидатов в новый состав избиркома Екатеринбурга. / На улице Амудсена из-за массового ДТП образовалась огромная пробка (ФОТО). / После проигрыша на Уралмаше единороссы сменили своего представителя в Орджоникидзевском ТИКе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»