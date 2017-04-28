28 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 28.04.17

28.04.2017, пятница

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 6 этаж) пройдет депутатские слушания «О молодежной политике в Свердловской области: правовой аспект, опыт и перспективы». Участники слушаний планируют обсудить проблемы, выявленные по итогам социологических опросов молодежи и студентов: направления государственной молодежной политики в регионе и опыт муниципальных образований, вопросы патриотического воспитания молодых людей, опыт промышленных предприятий региона в подготовке молодых специалистов. В мероприятии примет участие директор департамента молодежной политики областного правительства Ольга Глацких.

В 10:00 в Екатеринбурге состоится пресс-тур в рамках Месячника чистоты по санитарной уборке города, а также по текущему ремонту улично-дорожной сети (сбор в фойе 1 этажа администрации города, пр. Ленина, 24а, центральный вход). В ходе мероприятия участники пресс-тура посетят несколько площадок в Ленинском и Верх-Исетском районах. Пресс-тур будет сопровождать заместитель председателя комитета благоустройства администрации города Владимир Капустин.

В 10:00 на базе войсковой части № 61207 (Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 3) состоится финал областного этапа Международных армейских игр на Кубок губернатора Свердловской области. В Играх примут участие команды, сформированные из воспитанников средних профессиональных учебных заведений, военно-патриотических и казачьих клубов со всей Свердловской области в возрасте от 13 до 17 лет.

В 11:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) состоится пленарное заседание Центрального совета Общероссийской общественной организации «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей». В рамках открытия заседания перед его участниками выступят учащиеся верхнепышминской школы № 1, с приветственным словом к присутствующим обратятся председатель региональной общественной организации «Свердловская областная общественная ассоциация бывших узников гетто и нацистских концлагерей» Семен Спектор, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, которая вручит благодарственные письма члену правления региональной общественной организации «Свердловская областная общественная ассоциация бывших узников гетто и нацистских концлагерей» Лидии Елохиной и председателю отделения региональной общественной организации «Свердловская областная общественная ассоциация бывших узников гетто и нацистских концлагерей» Октябрьского района Екатеринбурга Валентине Старцевой. К участникам обратится губернатор Евгений Куйвашев, который примет участие в подведении итогов заседания и вручит почетные награды участникам.

В 11:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) в рамках культурно-образовательного проекта «Вместе строим будущее» состоится встреча с представителями партнерской школы города Аугсбург (Германия, земля Бавария). В мероприятии примет участие председатель комитета по товарному рынку администрации города Елена Чернышева.

В 11:30 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 302) состоится заседание координационного совета по вопросам профилактики наркомании, иных зависимостей и ВИЧ/СПИД. На мероприятии выступят: начальник отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по городу Екатеринбургу Кирилл Гольтяков; главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Свердловской области Олег Забродин; заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Илья Власов; начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Екатеринбургу Николай Барабанов; начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних городского УМВД России Ирина Корзухина; главный специалист департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области Маргарита Евсеева.

В 14:00 в ДК Железнодорожников (ул. Челюскинцев, 102) состоится торжественное награждение победителей и призеров фестиваля «Юные интеллектуалы Екатеринбурга». В мероприятии примут участие заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев и начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева.

С 14:30 до 15:30 в отделении дневного пребывания ГАУ «КСЦОН Октябрьского района Екатеринбурга» (п. Малый Исток, ОДП, ул. Реактивная, 33) пройдет инклюзивный концерт «Мы вместе создаем наше будущее!» в рамках общероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра».

В 16:00 ЦКиИ в «Верх-Исетский» (Екатеринбург, пл. Субботников, 1) состоится торжественное мероприятие «Переzагруzка», посвященное 60-летию центра культуры и искусств.

В 17:00 в Историческом сквере Екатеринбурга, у водонапорной башни, глава города Евгений Ройзман даст старт отсчету времени до старта Международного легкоатлетического марафона «Европа-Азия».

Екатеринбург. Другие новости 27.04.17

В Екатеринбурге уничтожили 5 тонн запрещенных фруктов и говядины. / «Справедливая Россия» может перейти под контроль уральцев?. / Под Невьянском уснувший водитель погиб, врезавшись в грузовик (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»