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Екатеринбург

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Публикации за 02.05.17

02 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

02 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

02.05.2017, вторник

В 16:00 в Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки состоится торжественная передача ключей от коммунальной машины МК-2000 Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга. В мероприятии примут участие глава Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга Вячеслав Трапезников, генеральный директор ПАО «МЗИК» Николай Клейн, его заместитель по гражданской продукции Михаил Фамильцев.

Екатеринбург. Другие новости 01.05.17

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