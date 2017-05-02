Дополнение к анонсам

Публикации за 02.05.17

В 11:00 в Главном управлении МЧС по Свердловской области (Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84) состоится брифинг по итогам пожароопасной ситуации в выходные и праздничные дни с заместителем главного госинспектора Свердловской области по пожарному надзору Максимом Пинчуговым и с представителем департамента лесного хозяйства Свердловской области.

Екатеринбург. Другие новости 02.05.17

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