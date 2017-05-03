3 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 03.05.17

03.05.2017, среда

В 11:00 в Екатеринбурге в Доме правительства (пл. Октябрьская, 1, 14 этаж, зал заседаний) министр транспорта и связи Свердловской области Василий Старков проведет заседание коллегии министерства. Коллегия рассмотрит перспективы развития в регионе автоматической системы фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения. Также будет проанализировано текущее состояние внедрения автоматизированных пунктов весогабаритного контроля и перспективы их дальнейшего развития, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. Участие в заседании примут руководители минтранса, Управления автомобильных дорог и телекоммуникационных компаний региона. В 12:00 состоится пресс-подход по итогам заседания коллегии.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная результатам проверок качества оборудования и услуг в шиномонтажных мастерских, автосервисах и пунктах техосмотра. Начальник отдела государственного надзора по Свердловской области Уральского МТУ Росстандарта Алсу Саитгареева, генеральный директор ФБУ «Уралтест» Геннадий Шахалевич, председатель СРОО «Общество защиты прав потребителей Свердловской области» Эльвира Дускаева, инженер «Инженерного экологического центра «Диагностика» Владимир Киселев и руководитель отдела послепродажного обслуживания «Порше Центр Екатеринбург» Алексей Цегельный расскажут о работе с обращениями граждан, об основных нарушениях при оказании услуг в автомастерских и пунктах техосмотра, а также пояснят, как правильно оформить претензию в случае оказания некачественных услуг или работы на неповеренном оборудовании.

В 12:00 в Екатеринбурге на площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса в рамках празднования Дня Победы состоится торжественный митинг и возложение цветов к памятнику воинам УДТК. В мероприятии примут участие руководители города Екатеринбурга.

В 18:00 в Екатеринбурге в Доме спорта «Снежинка» (СК «Юность», ул. Куйбышева, 32а) состоятся показательные выступления фигуристов спортивной школы «Юность», приуроченные к празднику Дня Победы с участием чемпионов мира, чемпионов Кубка Франции, 15-кратных чемпионов России команды юниоров синхронного фигурного катания на коньках «Юность».

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