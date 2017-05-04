4 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 04.05.17

04.05.2017, четверг

В 09:50 директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова у резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) расскажет о военно-патриотических маршрутах Свердловской области. Затем состоится отъезд на автобусе в Верхнюю Пышму в Музей боевой славы Урала.

В 10:00 в Уктусском пансионате для престарелых и инвалидов (Екатеринбург, ул. Просторная, 73а) пройдет праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы.

В 11:00 на сельхозвыставке возле ДИВС в Екатеринбурге областное управление Россельхознадзора проведет контрольно-надзорные мероприятия. Рейд проходит в целях предупреждения, выявления и пресечения правонарушений в области карантина растений и семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проектам в рамках сохранения военно-исторического наследия в регионе. Начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин, председатель Свердловской областной ассоциации поисковых отрядов «Возвращение» Елена Скуратова, представитель поискового отряда УрГПУ «СТИКС» Александр Бердников и заместитель директора Музея боевой техники УГМК Кирилл Якимов обсудят вопросы доступности архивов и электронных баз данных для граждан, расскажут об итогах поисковых экспедиций на места боев Великой Отечественной войны, в том числе экспедиции на место авиакатастрофы военного самолета (Нижний Тагил) – в рамках пресс-конференции будут названы имена наших земляков из солдатских медальонов, сообщат информацию о вручении архивно-поисковых документов родственникам участников Великой Отечественной войны, погибших, пропавших без вести, а также поделятся программой мероприятий, приуроченных к празднованию 72-й годовщины Победы.

В 12:00 в Екатеринбурге на площадке у Суворовского училища (ул. Первомайская, 88) начнется митинг, посвященный 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В 11:30 состоится встреча ветеранов с учащимися училища.

В 12:00 в Екатеринбурге на площади Обороны состоится торжественный митинг и возложение цветов к памятнику «Седой Урал». В мероприятии примут участие глава администрации города Александр Якоб и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

В 13:30 на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге пройдет митинг у могилы Неизвестного Солдата «Память хранят живые».

В 15:00 на площадке возле КРК «Уралец» (Екатеринбург, ул. Большакова, 90) начнется митинг памяти уральским воинам-спортсменам – участникам Великой Отечественной войны.

В 16:00 в Екатеринбурге будет заложен Сад Победы. Представители регионального отделения Союза садоводов России, труженики тыла, дети войны, школьники и студенты высадят яблоневые деревья и кустарники в Архиповском парке Екатеринбурга (ул. Академика Бардина, 47).

Екатеринбург. Другие новости 03.05.17

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