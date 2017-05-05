5 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 05.05.17

05.05.2017, пятница

В 10:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная подготовке шествия «Бессмертный полк» в Свердловской области. Организатор шествия «Бессмертный полк» в Свердловской области о самых частых вопросах горячей линии: как ужесточились правила прохода на акцию? Каковы точки сбора и маршрут? Какие инструкции важно знать всем участникам? На эти и другие вопросы ответит Валерий Басай.

В 10:00 у мемориала на Михайловском кладбище Екатеринбурга пройдет митинг памяти воинов, умерших от ран в госпиталях Свердловска. В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 10:30 в Екатеринбурге пройдет пресс-тур, посвященный праздничному оформлению предприятий потребительского рынка и сферы услуг ко Дню Победы (сбор в фойе первого этажа здания администрации города, пр. Ленина, 24а, центральный вход). В пресс-туре примет участие заместитель главы администрации города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.

В 11:00 в Екатеринбурге в музее Миши Брусиловского (ул. Энгельса, 15) глава Екатеринбурга, создатель музея Евгений Ройзман проведет пресс-показ по экспозиции. Он расскажет о картинах, личных вещах художника, программе работы музея и перспективах его развития, а также ответит на вопросы журналистов. В брифинге примут участие вдова художника Татьяна Брусиловская и близкий друг Миши Шаевича народный художник России Виталий Волович. У представителей СМИ будет также возможность пообщаться с организатором культурно-просветительских программ музея Еленой Кобелевой. Официальное открытие музея состоится в день рождения Миши Брусиловского 7 мая.

В 11:00 в Екатеринбурге в отделении тенниса ДЮСШ № 8 «Локомотив» (ул. Шаумяна, 80) состоится торжественная церемония открытия 6 новых грунтовых теннисных кортов для профессиональных спортсменов и любителей. В мероприятии примут участие: Людмила Фитина – начальник управления по развитию физической культуры, спорта и туризма администрации города; Владимир Шабанов – президент Федерации тенниса Свердловской области; Алексей Мешавкин – директор ДЮСШ №8 «Локомотив».

В 11:00 в Каменске-Уральском (бульвар Комсомольский, 31) в торжественной обстановке ключи от благоустроенных квартир получат 27 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В мероприятии примут участие: директор ГКУ СО «Фонд жилищного строительства» Оксана Вохминцева, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и начальник управления социальной политики по Каменску-Уральскому и Каменскому району Ольга Щевелева.

В 12:00 по местному времени на железнодорожный вокзал Екатеринбурга прибудет агитационный поезд «Армия Победы – 2017», пройдет гала-концерт.

В 12:00 в Ирбите первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов в рамках рабочего визита начнет осмотр площадки перспективной многоэтажной застройки (ул. Маршала Жукова, 7) и даст необходимые поручения по новому инвестиционному проекту на этой территории. В 14:00 Алексей Орлов вручит ключи от новых квартир медицинским работникам Ирбита, для которых здесь построили трехэтажный дом на 18 квартир (ул. Фрунзе, 27). Автобус отправится от резиденции губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23) в 8:30.

В 12:30 сотрудники областного управления МЧС проведут патрулирование лесопарковой зоны Верх-Исетского района Екатеринбурга с участием инспекторов Государственного пожарного надзора, лесников, сотрудников полиции (сбор по адресу: ул. Серафимы Дерябиной, 16). Участники патрулирования будут выявлять нарушителей требований особого противопожарного режима, на виновных будут составлены административные протоколы.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция в формате телемоста Екатеринбург – Санкт-Петербург – Севастополь, посвященная особенностям проведения реконструкции городской атмосферы 9 мая 1945 года. В пресс-конференции в Екатеринбурге примет участие заместитель начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Елена Соколова. О программе и участниках арт-проекта «РиоРита – радость Победы» расскажут председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков, председатель оргкомитета арт-проекта «РиоРита – радость Победы» Тамила Железняк, вице-президент по маркетингу страховой компании «Росгосстрах» Михаил Рюмин. На связь из Севастополя выйдут заместитель начальника главного Управления культуры города Севастополь Александра Бузанова, кандидат искусствоведения, председатель Общественного Совета при главном управлении культуры Севастополя Анатолий Костенников, председатель постоянного комитета Законодательного собрания города Севастополя по социально-гуманитарным вопросам Татьяна Щербакова.

В 13:45 в Екатеринбурге сотрудники областного управления МЧС проведут рейд по садовым товариществам, подверженным угрозе природного пожара с участием инспекторов Государственного пожарного надзора, представителей администрации Кировского района, сотрудников полиции (сбор по адресу: ул. Софьи Ковалевской, 8, первая пожарно-спасательная часть).

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) глава администрации города Александр Якоб и глава города Евгений Ройзман проведут торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны.

В 15:00 в Уральском государственном театре эстрады (ул. 8 Марта, 15) состоится торжественное собрание, посвященное 72-й годовщине Великой Победы. Планируется, что в мероприятии примут участие врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, ветераны Великой Отечественной войны, командование Центрального военного округа, депутаты регионального заксобрания. Состоится награждение ветеранов почетными грамотами и благодарственными письмами. В фойе театра будет подготовлена фотозона, где каждый желающий сможет сфотографироваться на фоне установленной копии Знамени Победы, а в холле первого этажа будет работать интерактивная площадка Свердловской киностудии.

В 15:20 в парке Чкалова КЦСОН Ленинского района Екатеринбурга проведет акцию «Голубь мира». В небо будет запущено 72 воздушных шара с бумажными голубками. В мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети погибших защитников Отечества, а также дети, внуки и правнуки ветеранов и ученики общеобразовательных школ.

В 16:30 глава Екатеринбурга Евгений Ройзман поздравит с юбилеем радиофак УрФУ (Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ, ул. Мира, 19).

В 21:15 в Екатеринбурге начнется генеральная репетиция парада Победы (сбор по адресу: ул. Володарского, 3).

Екатеринбург. Другие новости 04.05.17

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