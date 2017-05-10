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Публикации за 10.05.17

10 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

10 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

10.05.2017, среда

В 9.00 в Екатеринбурге в ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» (ул. Фрунзе 78) состоится торжественное открытие «Декады инклюзии-2017» в Свердловской области. Участие в первом мероприятии «Декады» – круглым столе «Инклюзия в информационном пространстве» – примут специалисты по реабилитации, социализации людей с ограниченными возможностями здоровья, работники культуры, а также педагоги из различных учебных заведений, журналисты, блогеры, редакторы СМИ, тренеры личностного роста, мастера инклюзии поделятся опытом освещения и продвижения инклюзии в различных средствах массовой информации и сети Интернет.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина,50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная результатам исследований уральских археологов. Старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев расскажет о результатах экспертизы ДНК костей бизонов, сообщит новые факты о среде обитания и причинах вымирания представителей мамонтовой фауны, а также поделится планами исследований и экспедиций на 2017 год.

10 мая 2017 года у Храма-на-Крови пройдет очередной этап фестиваля «Дни Белого Цветка». Участникам фестиваля представится возможность приобрести сувениры, изготовленные людьми с ограниченными возможностями здоровья, и не только узнать много нового о традициях благотворительности и милосердия, заложенных семьей Святых Царственных Страстотерпцев, но и поучаствовать в добрых делах. С 15:00 в Храме-на-Крови будет работать выставка-ярмарка творчества людей с ограниченными возможностями «От сердца к сердцу», в которой примут участие представители приходских объединений инвалидов, городского общества инвалидов, общественной организации «Благое дело» и других некоммерческих организаций, объединяющих людей с ограниченными возможностями. В это же время на площадке пройдут творческие мастерские в рамках фестиваля «Дни Белого цветка».

В 17:00 участников и гостей фестиваля ожидает концерт, подготовленный Отделом социального служения Екатеринбургской епархии и представителями организации «Благое дело». В течение дня будет работать фотозона «Белый цветок». Для участников фестиваля будет работать полевая кухня – всех угостят кашей и горячим чаем.

Екатеринбург. Другие новости 09.05.17

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