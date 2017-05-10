Дополнение к анонсам:

Публикации за 10.05.17

В 15:00 в Екатеринурге в ГУ МЧС по­ Свердловской области­ (ул.Шейнкмана, 84) пройдет брифинг по итога­м выходных и празднич­ных дней с участием з­ам.начальника ГУ Макс­има Пинчугова.

Екатеринбург. Другие новости 10.05.17

В День Победы в Екатеринбурге обстреляли машину скорой помощи. / На даче Росселя и на родине бабки-Синюшки разрешили торговать без кассовых аппаратов. / В Каменске-Уральском ребенок получил травму из-за гвоздей на детской площадке. Читать дальше

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