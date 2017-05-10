Дополнение к анонсам:

В 15:00 в Екатеринурге в ГУ МЧС по Свердловской области (ул.Шейнкмана, 84) пройдет брифинг по итогам выходных и праздничных дней с участием зам.начальника ГУ Максима Пинчугова.
Екатеринбург. Другие новости 10.05.17
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