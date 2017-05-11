11 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 11.05.17

11.05.2017, четверг

В 10:00 в Екатеринбурге в горадминистрации (зал 302) состоится организационный комитет по проведению в столице Урала мультикультурного проекта «Ночь музеев в Екатеринбурге». Мероприятие проведет заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре УрФУ (пр. Ленина, 51) состоится пресс-конференция «Майская прогулка – 2017: маршруты и особенности». Участвуют: Виктор Гроховский – профессор УрФУ, инициатор «Майской прогулки»; Лев Муравьев – член оргкомитета «Майской прогулки»; Татьяна Киселева – директор «Майской прогулки». Одним из нововведений этого года станет место старта прогулки: участники начнут от главного корпуса УрФУ. В этом году «МП» пройдет 21 мая.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная итогам отопительного сезона и планам на предстоящую ремонтную кампанию. Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко, главный инженер Свердловского филиала компании «Т Плюс» Павел Родин, директор Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Георгий Козлов и исполнительный директор АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» Андрей Шмельков поделятся информацией о прохождении энергобъектами отопительного сезона, объеме инвестиционной программы на 2017 год и о планах на предстоящую ремонтную кампанию, а также презентуют программу нового стандарта обслуживания тепловых сетей и благоустройства после проведения работ «Rе: Конструкция – 2017», расскажут о задолженности предприятий ЖКХ и потребителей тепловой энергии, озвучат рейтинг плательщиков.

В 11:00 в Екатеринбурге в Верх-Исетском районном суде состоится вынесение приговора по делу блогера Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих в связи с ловлей покемонов в Храме-на-Крови и публикацией в интернете неоднозначных видео.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Урал» (ул. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502) состоится пресс-конференция, посвященная прохождению пиковых нагрузок осенне-зимнего периода энергосистемами Урала. Участники пресс-конференции: Игорь Чикризов, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области; Дмитрий Буданов, генеральный директор «Облкоммунэнерго»; Владимир Павлов, генеральный директор Филиала «СО ЕЭС» ОДУ Урала; Андрей Мельников, первый заместитель генерального директора – главный инженер «МЭС Урала»; Олег Мошинский, директор филиала «МРСК Урала» – «Свердловэнерго», и.о.управляющего директора «ЕЭСК».

В 11:00 в Екатеринбурге в гордаминистрации (зал 501) состоится заседание координационного совета руководителей предприятий пищевой промышленности. Мероприятие проведет заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов. В повестке координационного совета: 1) «Об итогах развития потребительского рынка муниципального образования «город Екатеринбург» за I квартал 2017 года»; 2) «О сельскохозяйственном рынке «Таганский ряд»; 3) «О порядке выделения субсидий, предоставляемых субъектам малого предпринимательства муниципального образования «город Екатеринбург» на возмещение части затрат, связанных с участием в международных, межрегиональных, всероссийских и зарубежных выставках – ярмарках, на 2017 год» и др.

В 12:30 в Екатеринбурге в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Урал» (ул. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502) состоится пресс-конференция на тему: «Регионы получили право урезать налоговые льготы для предприятий с 2018 года: какие отрасли в зоне риска? К чему приведет отмена льгот и эффективно ли их сохранение? Насколько конструктивным получается диалог власти и бизнеса?». Участники пресс-конференции: Владимир Терешков, депутат Законодательного Собрания Свердловской области, председателя комитета по бюджету, финансам и налогам; Михаил Черепанов, первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей; Алексей Гребенкин, заместитель начальника Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по взаимодействию с органами власти.

В 13:00 в Екатеринбурге в школе № 208 (ул. Гражданская, 6) начнется монтаж камер видеонаблюдения за проведением ЕГЭ.

В 13:15 в Екатеринбурге в городской общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров (улица 8 Марта, 55) состоится брифинг с участием председателя организации Федора Ледерера по теме «Итоги Дня Победы глазами ветеранов». На мероприятие необходима аккредитация по телефону 8-922-222-08-60 (Анатолий Карманов).

В 15:00 в Екатеринбурге в здании УрГЭУ (ул. 8 Марта, д. 62, ауд. 152) пройдет заседание Регионального политического совета «Единой России». Среди вопросов его повестки – формирование списка участников предварительного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения от Партии кандидата на должность губернатора Свердловской области.

В 16:00 в Екатеринбурге в театре балета «Щелкунчик» (улица 8 Марта, 104) состоится Гала-концерт первого Всероссийского открытого фестиваля юных талантов «Синяя птица – инклюзив». В творческой программе фестиваля приняли участие 350 детей и молодых людей от 7 до 21 года, среди них 226 – с различными видами ограничений физических возможностей.

В 17:00 в Екатеринбурге в музее архитектуры и дизайна состоится презентация фотопроекта «Забытые храмы Свердловской области» для журналистов и лекция о реставрации и консервации объектов храмового зодчества.

В 17:00 в Екатеринбурге в БЦ «Манхэттен» (улица Мамина-Сибиряка, 101, офис 6.14) состоится кастинг на участие в городском конкурсе «Уральская краса – длинная коса».

Екатеринбург. Другие новости 10.05.17

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