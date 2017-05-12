12 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 12.05.17

12.05.2017, пятница

В 10:00 в Екатеринбурге глава региона Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1).Основной вопрос повестки будет посвящен реализации на Среднем Урале целевых моделей улучшения инвестиционного климата, определенных для субъектов Российской Федерации. С докладом выступит первый заместитель губернатора Алексей Орлов. Кроме того, кабинет министров рассмотрит более 20 проектов постановлений.

В 11:00 в Екатеринбурге в администрации города (проспект Ленина, 24 «а», пятый этаж) состоится итоговый организационный комитет по празднованию Дня Победы. Мероприятие проведет заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Урал» (ул. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502) состоится пресс-конференция «Возвращение на туристический рынок Урала прямых перелетов в Европу и чартеров в Турцию перекроило прогнозы туроператоров на лето-2017: какие направления для путешествий выбирают уральцы? Растет ли средний чек и продолжительность туров?», посвященная динамике туристического рынка в сезон лето-2017. Участники пресс-конференции: Михаил Мальцев, исполнительный директор Уральской ассоциации туризма, член правления Российского союза туриндустрии Чезаре Торре, глава Департамента по маркетингу и внешним связям муниципалитета Генуи (Италия); Олег Хигер, генеральный директор ГК «Виста», член правления Уральской ассоциации туризма; Марианна Галагура, заместитель коммерческого директора по развитию и международному сотрудничеству авиакомпании «Уральские авиалинии».

В 12:00 в Екатеринбурге в духовной семинарии (ул. Розы Люксембург, 57) пройдет Всероссийская научно-богословская конференция, посвященная 200-летию со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина) и 135-летию Императорского Православного Палестинского Общества. В первый день, 12 мая, пройдут студенческие секции.

В 14:00 в Екатеринбурге в свердловском Доме журналистов состоится круглый стол на тему «Открытость и гласность судопроизводства. Как повлияют новеллы в Уголовно-процессуальном кодексе на работу журналистов в судах?». В круглом столе примут участие председатель комиссии совета судей Свердловской области по информатизации и автоматизации работы судов (в ее полномочия входит взаимодействие со СМИ), председатель Березовского городского суда Ирина Михайловна Зиновьева и председатель комиссии совета судей по этике и кадрам, председатель Орджоникидзевского районного суда Александр Викторович Михайленко.

В 16:00 в Екатеринбурге в Историческом сквере состоится акция «Читающая молодежь – 2017». Более 300 человек совершат стремительный обмен книгами в центре Екатеринбурга. В акции примут участие дети и подростки из клубов по месту жительства Екатеринбурга, школьники и студенты. Впервые в акции примут участие ребята с ОВЗ и их родители.

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