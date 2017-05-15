15 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 15.05.17

15.05.2017, понедельник

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления. Среди вопросов повестки – законопроект о возвращении Екатеринбургу части переданных областному минстрою градостроительных полномочий.

В 12:00 (по местному времени) Центральная избирательная комиссия России в режиме видеоконференции с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации проведет мероприятие, на котором планируется обсудить вопрос о возможных механизмах реализации положений, принятых Госдумой в первом чтении 12.04.2017 г. проектов двух федеральных законов, предусматривающих включение избирателей в список избирателей по месту нахождения по личному заявлению и отмену открепительных удостоверений. Трансляция видеоконференции – на 10-м этаже правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1).

В 11:00 в конференц-зале отеля «Московская горка» (Екатеринбург, ул. Московская, д. 131) состоится пресс-конференция, посвященная повестке конференции Свердловского регионального отделения партии «Справедливая Россия». В повестку конференции включен вопрос об инициировании публичных слушаний по вопросу об отмене реформы транспортной сети Екатеринбурга. Кроме того, в ходе конференции будет заслушан доклад председателя Совета регионального отделения, депутата Госдумы Александра Буркова о социальных итогах 2016 года. Конференция начнется в 12:00.

В 13:30 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам. На повестке дня – отчет минфина об исполнении областного бюджета за первый квартал 2017 года и проекты законов об изменении налоговых льгот отдельным организациям.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по законодательству и общественной безопасности. Депутаты обсудят отдельные вопросы участия граждан в охране общественного порядка и организации массовых мероприятий.

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