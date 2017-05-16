16 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 16.05.17

16.05.2017, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности. В повестке вопросы об утверждении перечня объектов муниципальной собственности для продажи на аукционе; о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации имущества муниципального образования «город Екатеринбург» в 2016 году и другие.

В 10:00 в Екатеринбурге в здании организации «Белая трость» (ул. Тургенева, 22, подъезд 3, офис 7) состоится круглый стол «в темноте» совместно с организацией «Урал без наркотиков». Основной темой станет трудоустройство инвалидов и наркозависимых – нынешних реабилитантов. Мероприятие организовано в рамках Декады инклюзии в Екатеринбурге. Участники круглого стола-тренинга обсудят с организаторами основные вопросы трудоустройства: где найти работу, куда можно устроиться и как сделать это быстро.

В 10:00 в Первоуральске в рамках профилактической операции «Отдых» инспектора государственного пожарного надзора проведут профилактический осмотр противопожарного состояния в санатории-профилактории «Лесная сказка» (сбор в 09:50 по адресу: Первоуральск, ул.Строителей,13).

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике.

В 11:00 министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов проинспектирует работу рыбозащитного устройства (РЗУ) на плавучей насосной станции Рефтинской ГРЭС, которое призвано снизить негативное воздействие производственного цикла на ихтиофауну Рефтинского водохранилища. В мероприятии примут участие: заместитель главы ГО Рефтинский Наталья Анохина, директор Рефтинской ГРЭС Сергей Замятин, директор по охране труда, промышленной безопасности, экологии и качеству ПАО «Энел Россия» Максим Шалаев. Автобус для представителей СМИ отправится от резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23) в 8:30.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению хоккейного благотворительного «Матча всех звезд». Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт, заместитель главы администрации Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий, капитан команды Екатеринбурга Сергей Тушин, российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин, заслуженный мастер спорта России, российский спортсмен, бронзовый призер Олимпийских игр Иван Алыпов и руководитель дирекции «Матча всех звезд» Дмитрий Чукреев расскажут о развитии хоккея в Свердловской области, о составе игроков и целях проведения матча с участием медийных персон, а также обсудят сложность соперничества любителей с профессиональными спортсменами. «Матч всех звезд» состоится в Екатеринбурге 19 мая.

В 12:00 в Екатеринбурге на пересечении улицы Вильгельма де Геннина и проспекта Академика Сахарова состоится презентация современной машины для вакуумной уборки дорог. В мероприятии примут участие заместитель председателя комитета благоустройства города Владимир Капустин, представители районных администраций и ДЭУ, представитель АО «Кургандормаш», занимающийся производством и адаптацией коммунальной техники к условиям российской эксплуатации Евгений Ловцов.

В 13:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности. На заседании будут подведены итоги развития сферы потребительского рынка за 2016 год.

С 14:00 до 16:00 часов в здании администрации Октябрьского района Екатеринбурга (ул. Луначарского, 217, 4 этаж, актовый зал) специалисты департамента Госжилстройнадзора Свердловской области встретятся с жителями города и управляющими компаниями по актуальным вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В ходе мероприятия, одним из участников которого станет заместитель директора надзорного ведомства Антон Щепелин, будут подробно рассмотрены вопросы начисления платы за жилое помещение, порядок приостановления коммунальных услуг из-за накопившейся задолженности, параметры административной ответственности за ненадлежащую эксплуатацию газового оборудования. Здесь же планируется обсудить изменения законодательства в сфере раскрытия информации по управлению МКД.

В 16:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция, посвященная международному турниру Fight Nights Global 67, который пройдет в Екатеринбурге 25 мая во Дворце игровых видов спорта. Спикеры пресс-конференции: Камил Гаджиев – президент и основатель промоутерской компании «Fight Nights; Бату Хасиков – абсолютный чемпион мира по кикбоксингу (WAKO, WAKO-PRO, WK).

С 19:00 до 21:30 в Ельцин-центре (ул. Б. Ельцина, 3а, 3 этаж, образовательный центр, медиазал) пройдет общественное обсуждение концепции благоустройства набережной Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева, включая улицы Радищева и Карла Маркса. Проект разрабатывают архитектурное бюро «ОСА» (Екатеринбург) и консалтинговая компания КБ «Стрелка» (Москва) в рамках совместной федеральной программы КБ «Стрелка» и Фонда единого института развития в жилищной сфере (создан АИЖК) «Формирование комфортной городской среды».

Екатеринбург. Другие новости 15.05.17

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