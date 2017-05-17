17 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 17.05.17

17.05.2017, среда

В 09:00 в Екатеринбурге с церемонии закладки первого камня жилого комплекса «Классика» компании ЗАО «ЮИТ Урал-Строй» (ул. Симбирская) начнется официальная программа визита делегации из Финляндии во главе с чрезвычайным и полномочным послом этой страны в РФ Микко Хаутала. В программе визита – встречи с руководителями региона, заседание рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству, посещение промышленных предприятий и Уральского федерального университета, проведение бизнес-форума. В 14:00 состоится открытие бизнес-форума между предприятиями Свердловской области и Финляндской Республики (отель «Хаятт Ридженси», ул. Бориса Ельцина, 8). В 16:00 начнется заседание рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству между правительством Свердловской области и Министерством занятости и экономического развития Финляндской Республики (сопредседатель со свердловской стороны – первый вице-губернатор Алексей Орлов).

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится совместное заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике, постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению и постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. В повестке вопрос «Об организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков муниципального образования «город Екатеринбург» в 2017 году».

В 10:30 в мировом суде Кировского района состоится очередное заседание по делу хулигана Игоря Новоселова.

В 11:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 3 этаж, зал № 4А) состоится оглашение приговора по так называемому делу Тропиканки (Степенько и др.) об убийствах в п. Нейво-Шайтанском. Судья: Неретин Павел Владимирович.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная подготовке спортсменов из Свердловской области к зимним Олимпийским играм – 2018 в Южной Корее. Определены кандидаты на участие в зимних Олимпийских играх – 2018 в Южной Корее: кто вошел в золотой резерв Свердловской области? На какие дисциплины возлагаются «медальные» надежды? Какой расклад сил продемонстрировал предолимпийский сезон? На эти и другие вопросы ответят: Яков Зобнин, заместитель директора Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области; Семен Малышкин, старший тренер сборных команд Свердловской области по сноуборду, председатель регионального отделения Федерации сноуборда России; Антон Шипулин, чемпион Олимпийских игр в Сочи в биатлонной эстафете; Никита Ступак, призер Чемпионата России в лыжном спринте.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная обновлениям в программе акции «Ночь музеев в Свердловской области – 2017». Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Татьяна Ярошевская, генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея Наталья Ветрова, руководитель Центра инновационных музейных технологий Свердловского областного краеведческого музея Светлана Швецова и директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева расскажут о подготовленной музейными площадками основной и дополнительной программах, а также предоставят информацию о бесплатных площадках в Екатеринбурге и городах Свердловской области.

В 11:00 в Екатеринбургском театре оперы и балета (пр. Ленина, 46а, главный вход будет открыт с 10:30) состоится прогон оперы «Русалка» для прессы. По ходу спектакля и в антрактах можно будет задать вопросы постановочной команде и артистам.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. В повестке вопросы о формировании горизбиркома; об отчете главы города о деятельности за 2016 год; об обращении к врио губернатора Свердловской области; о подготовке к проведению фестиваля болельщиков FIFA 2018 и другие.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

В 14:00 в Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи им. В. Крапивина (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8) министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов вручит дипломы авторам лучших писем с предложениями, как сохранить природу Урала.

В 14:00 в ЦК «Эльмаш» (ул. Старых Большевиков, 22) глава города Евгений Ройзман поздравит жителей Орджоникидзевского района Екатеринбурга с Днем района.

В 14:00 в Екатеринбурге в здании организации «Белая трость» (ул. Тургенева, 22, офис 7, подъезд 3) состоится кулинарный Team Building. Участники в абсолютной темноте приготовят блюда и сервируют стол для гостей. Уже при свете все собравшиеся посмотрят, как это будет выглядеть, и попробуют блюда. Мероприятие проходит в рамках Декады инклюзии, направленной на взаимодействие жителей региона с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

В 17:00 в Екатеринбургском театре юного зрителя (ул. К. Либкнехта, 48; 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная старту Свердловского областного конкурса на лучшую театральную работу года и фестиваля «Браво!». О том, кто станет участниками фестиваля, его афише и площадках расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина; заместитель председателя отделения по организационно-творческим вопросам Свердловского регионального отделения Союза театральных деятелей, исполнительный директор фестиваля «Браво!» Татьяна Стрежнева; музыковед, сопредседатель секции критиков, научный руководитель «Школы театральной критики» Свердловского отделения СТД, член жюри фестиваля-конкурса «Браво!» Лариса Барыкина; профессор кафедры русского театра Российского государственного института сценических искусств, член жюри фестиваля-конкурса «Браво!» Елена Третьякова; художественный руководитель, балетмейстер, возглавляющая труппу театра «Провинциальные танцы», Татьяна Баганова. В 16:30 будет предоставлена возможность фото- и видеосъемки репетиции перед стартом фестиваля. Официальное открытие Свердловского областного конкурса на лучшую театральную работу года и фестиваля «Браво!» состоится в 18:30 на площади перед ТЮЗом.

В 18:30 в Свердловском областном краеведческом музее в МВЦ «Дом Поклевских-Козелл» (ул. Малышева, 46) пройдет завершающая встреча первого сезона лектория «Мир увлечений старого Екатеринбурга». Речь пойдет об одном из самых необычных уральских горнозаводчиков рубежа XIX-XX вв. – Дмитрии Павловиче Соломирском.

В 19:00 в Ельцин Центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3а) состоится встреча оргкомитета и экспертов площадок международного фестиваля UralMusicNight. На повестке дня – обсуждение полной программы «Ночи музыки – 2017».

В 19:00 в Екатеринбурге в ДЮСШ «Спартаковец» (ул. Энгельса, 31а) состоится чествование победителей Кубка Братины – главный трофей ВХЛ в этом сезоне завоевала балашихинская команда «Динамо», в которой играют двое свердловчан – Кирилл Пилипенко и Александр Петунин, воспитанники ДЮСШ «Спартаковец».

Екатеринбург. Другие новости 17.05.17

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