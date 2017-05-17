Дополнение к анонсам

Публикации за 17.05.17

В 16:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) глава региона Евгений Куйвашев проведёт заседание архитектурно-градостроительного совета, где будет обсуждаться градостроительная концепция застройки территории, ограниченной улицами Степана Разина – Декабристов – Чапаева – Тверитина (квартал Царского моста, застройщик «Форум-групп»).

Екатеринбург. Другие новости 17.05.17

Романа Павлюченко дисквалифицировали на 4 матча за оскорбление форварда «Локомотива». / В Екатеринбурге возбудили дело на энергетиков, незаконно продававших чужой ресурс. / 17 мая в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

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