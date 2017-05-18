18 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 18.05.17

18.05.2017, четверг

С 09:30 до 12:00 в Екатеринбурге в соборе Успения Пресвятой Богородицы (ул. Кирова, 65) Православная служба милосердия Екатеринбургской епархии проведет очередную фасовку благотворительных обедов для нуждающихся в рамках всероссийской благотворительной программы «Народный обед».

В 10:00 глава региона Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1). Ключевым вопросом заседания станет обсуждение хода реализации региональной программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Среднего Урала. С основным докладом выступит заместитель губернатора Сергей Швиндт. Генеральный директор регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в МКД Станислав Суханов доложит о ведении претензионно-исковой работы в отношении собственников помещений МКД, несвоевременно или не в полном объеме осуществляющих взносы на капремонт. Кроме того, в ходе заседания будет представлен опыт работы по реализации программы в Нижнем Тагиле и в Малышевском городском округе. В рамках проведения заседания регионального кабинета министров планируется рассмотреть более 15 проектов постановлений.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. В повестке вопрос «Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» за I квартал 2017 года».

В 10:00 начнется объезд главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом территории Железнодорожного района (сбор в фойе 1 этажа здания администрации города, пр. Ленина, 24а).

В 10:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 5 этаж, зал № 29) состоится рассмотрение апелляции по делу экс-главы СК «Северная Казна» Александра Меренкова, осужденного 14 марта 2017 года по двум статьям УК и приговоренного к трем годам колонии общего режима. Трансляция будет вестись в залах заседаний № 1А и № 3А, 2 этаж, корпус А.

В 10:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3а) откроется XXV конференция Российского общества оценщиков. К участию в конференции приглашены представители Министерства экономического развития РФ, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, органов государственной власти Уральского федерального округа, оценщики, представители банков, страховых компаний. Завершится мероприятие 20 мая.

С 10:00 до 14:00 в главном корпусе УрГЭУ (ул. 8 Марта, 62, аудитория 152) пройдет VII научно-практическая конференция с международным участием «Геолого-минералогический туризм как фактор регионального развития», посвященная памяти основателя регионального фонда «Мир золота» Валерия Лобанова. Представители туриндустрии, организаторы минералогических продуктов (маршрутов), представители органов государственной и муниципальной власти, студенты профильных вузов обсудят вопросы туристской привлекательности региона, формирования уникального турпродукта на основе активного использования его минералогических, промышленных и исторических ресурсов. На конференции выступят заместитель главы администрации Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин, глава администрации Березовского ГО Евгений Писцов, генеральный директор ювелирного холдинга JF CARAT, директор «Гильдии ювелиров Урала» Александр Чамовских, директор ООО «Минерал-шоу» Игорь Дубяго, уполномоченный по туризму Общественной палаты Свердловской области, кинопродюсер Руслан Щеглов. Заведующая кафедрой туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ Елена Курилова выступит с докладом «Опыт формирования экотуристических кластеров на основе региональных ресурсов». О тематических площадках как основе развития внутреннего и въездного туризма на Урале расскажет директор ООО «АРТ-Аурум» Евгений Лобанов. Советник главы Полевского ГО Эльмира Самохина представит мраморный маршрут на территории городского округа.

В 10:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция, посвященная 95-летию пионерии и развитию молодежных движений в Свердловской области. Участие в пресс-конференции примут уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков; председатель Свердловского регионального отделения «Российского движения школьников», председатель правления Свердловского отделения «Российского детского фонда» Марина Черкасова; начальник штаба всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Екатеринбурга, руководитель Свердловского регионального отделения Общероссийской молодежной патриотической организации Российского союза ветеранов Афганистана «Наследие» Дмитрий Ермаков. Спикеры расскажут об особенностях проведения форума юных граждан «Будущее строим вместе», который пройдет в Екатеринбурге 26-28 мая и соберет самых талантливых и активных ребят со всей области, а также о преемственности лучших традиций пионерского движения, перспективах работы с молодежью по патриотическому воспитанию, формированию активной гражданской позиции и интереса к участию в общественной жизни области и страны.

С 10:30 до 13:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 601) состоится заседание архитектурно-градостроительного совета. На повестке дня: эскиз проекта Дворца дзюдо в Академическом (докладчик – Павел Корепин, ООО «Архстройпроект»); проект планировки территории в границах улиц Фролова – Татищева – Плотников – набережной Верх-Исетского пруда (доклачик – Тимур Абдуллаев, архитектурное бюро In.Form). Планировочное решение подготовлено компанией «Архстройпроект» по заказу АО «РСГ-Академическое» (ГК «Кортрос»).

В 11:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) состоится пресс-конференция, посвященная мультикультурному проекту «Ночь музеев в Екатеринбурге». В мероприятии примут участие начальник городского управления культуры Татьяна Ярошевская, директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин, директор Музея военной техники (Верхняя Пышма) Александр Емельянов. Журналистам представят детали грядущего мероприятия, расскажут о тематических акциях в рамках Года экологии, а также о конкурсах и призах, подготовленных для посетителей.

В 11:00 на площадке технопарка «Университетский» (Екатеринбург, ул. Конструкоторов, 5) состоится совместное заседание президиума Уральского отделения Российской академии наук, рабочей группы по взаимодействию Уральского территориального управления ФАНО России и правительства Свердловской области. В числе докладчиков: министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, академики РАН Валерий Чарушин, Николай Мушников, Леонид Смирнов, заместитель руководителя Уральского ТУ ФАНО Александр Сандаков, генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра. В рамках совещания будут рассмотрены вопросы «О внедрении результатов научных разработок в промышленное производство», «Наука и промышленность: возможная схема взаимодействия при реализации результатов фундаментальных исследований». Также участники совещания обсудят опыт технопарка Новосибирского Академгородка по развитию высокотехнологичных предприятий, реализующих разработки академических институтов и опыт организаций Пермского научного центра в практической реализации инновационных проектов и другие вопросы.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению международного фестиваля фантастической литературы «Аэлита». Российский прозаик, председатель правления Интернационального союза писателей Александр Гриценко, председатель оргкомитета фестиваля Борис Долинго, прозаик и поэт, пишущий в жанре фэнтези Андрей Белянин, писатель, организатор Крымского фестиваля фантастики «Фанданго» Валерий Гаевский и писатель, литературный критик Роман Сенчин расскажут о планируемых семинарах и новых форматах, сообщат о почетных гостях фестиваля и площадках проведения «Аэлиты», а также озвучат итоги голосования Всероссийского жюри главной премии фестиваля и имя лауреата премии.

В 11:30 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. В повестке вопросы: о сроках начала рекультивации Шарташского гранитного карьера и рекультивации карьеров, расположенных на территории города; о ходе реализации муниципальной программы «Переселение жителей муниципального образования «город Екатеринбург» из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2014-2016 годы»; об итогах работы муниципальных транспортных предприятий по предоставлению транспортных услуг населению (ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен», ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий», ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление»).

В 12:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике.

В 12:00 в Чкаловском районном суде Екатеринбурга (ул. Авиационная, 65а) начнется рассмотрение уголовного дела бывшего начальника РУВД Орджоникидзевского района Екатеринбурга Олега Дудко, обвиняемого в покушении на экс-главу УВД города Бориса Тимониченко.

В 13:00 в екатеринбургской гимназии № 176 (ул. Рассветная, 9, 3 этаж, актовый зал) состоится футбольный урок «Навстречу Кубку Конфедераций» для учеников гимназии. В мероприятии примут участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, заместитель главы администрации города по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин, посол Екатеринбурга, города-организатора ЧМ-2018 Сергей Карякин, президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов.

В 14:00 в Уральском центре развития дизайна (Екатеринбург, ул. Горького, 4а) состоится выставка-ярмарка для всех, кто любит природу, живет или планирует жить в своем деревянном доме, коттедже, иметь загородный дом с современным ландшафтом, уютным и красивым интерьером «Дерево + Дом Коттедж Дача». В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.

В 16:00 глава региона Евгений Куйвашев и секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий примут участие во встрече с партийным активом Западного управленческого округа во Дворце культуры ПНТЗ (Первоуральск, ул. Ватутина, 45а). Секретари «первичек» обратятся с вопросами и предложениями к кандидатам на пост губернатора Свердловской области от партии «Единая Россия», передадут им свои наказы.

Екатеринбург. Другие новости 17.05.17

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