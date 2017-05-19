19 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 19.05.17

19.05.2017, пятница

В 00:00 с торжественного ночного богослужения в Храме-на-Крови в Екатеринбурге (ул. Царская, 10) начнется празднование 149-й годовщины со дня рождения последнего русского императора Николая II. В 08:00 там же начнется божественная литургия, посвященная памяти Святых царственных страстотерпцев. В 13:00 в Храме-на-Крови состоится семейный молебен с акафистом Святым царственным страстотерпцам. В конференц-зале Храма-на-Крови в этот день в 14:30 пройдет награждение победителей межшкольного турнира «Русский силомер», там же пройдет духовно-просветительская встреча с известным историком, исследователем жизни Николая II и эпохи его правления – Петром Мультатули. В 18:30 начнется лекция «Псковская Гефсимания. Царскосельское заточение», посвящённая столетию свержения монархии в России.

В 08:30 у здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) и в 09:00 у здания администрации Железнодорожного района (ул. Мельковская, 7) стартует акция «На работу на велосипеде», которая будет также проходить в Москве и других российских городах. Администрация города Екатеринбурга присоединится к акции. В частности, добраться на велосипеде на работу планируют: председатель комитета по экологии и природопользованию Егор Свалов, заместитель начальника Информационно-аналитического департамента Ольга Котлярова, заместитель начальника Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма Михаил Липский, начальник отдела по работе с органами государственной власти и органами местного самоуправления Денис Сухоруков, начальник отдела по работе со средствами массовой информации Владимир Тищенко и другие.

В 10:00 в Екатеринбурге в отеле «Тенет» (ул. Хохрякова, 1а, конференц-зал) состоится пресс-завтрак, посвящённый актуальным темам в сфере кадастровой оценки недвижимости. С журналистами встретятся: Светлана Табакова, президент Российского общества оценщиков, член Совета по оценочной деятельности при Минэкономразвития России, канд. экон. наук; Сергей Заякин, исполнительный директор РОО; Степан Сарбашев, вице-президент РОО, председатель правления Башкортостанского регионального отделения РОО; Александр Свенцыцкий, председатель правления Свердловского регионального отделения РОО, член Экспертного совета РОО; Дмитрий Хлопцов, член Совета РОО, председатель правления Томского РО РОО, д-р экон. наук, заведующий кафедрой оценки и управления собственностью НИ ТГУ.

В 10:20 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3а, атриум) состоится пресс-подход, который будет организован после пленарного заседания международной конференции по устойчивому развитию городов (International Conference on Sustainable Cities). В пресс-подходе примут участие: Алексей Белышев, заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования; Сергей Кортов, первый проректор УрФУ. В течение дня на конференции будет возможность пообщаться с российскими и зарубежными экспертами.

В 10:45 на стадионе «Электрон» (Заречный, ул. Клары Цеткин) состоится торжественное открытие традиционных областных юношеских соревнований по пожарно-спасательному спорту, посвящённых памяти пожарных-героев Чернобыля. В церемонии примут участие руководители ГУ МЧС России по Свердловской области, Свердловского областного отделения ВДПО, представители Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области.

В 11:00 в Туринске (ул. Горького, 44, корпус 2) состоится торжественная церемония открытия нового дома и вручения ключей от 19 благоустроенных квартир гражданам, переселяемым из аварийного жилфонда. В мероприятии примет участие глава Администрации Туринского городского округа Андрей Белоусов.

В 12:00 в Уральском государственном горном университете (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, Царский зал) в честь дня рождения Николая II пройдет студенческая конференция «Роль теологического образования в духовно-нравственном просвещении».

В 14:00 в бизнес-центре «Президент» (Екатеринбург, ул. Ельцина, 1а) сотрудники ГУ МЧС проведут практическое занятие по эвакуации в случае пожара и мастер-класс по пользованию огнетушителем.

В 14:00 в Театре эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15) состоится жеребьевка Международного турнира по дзюдо «Большой шлем», который пройдет в уральской столице 20-21 мая. По окончании церемонии состоится пресс-конференция, в которой примут участие: Леонид Рапопорт – министр физической культуры и спорта Свердловской области; Валентин Хабиров – вице-президент Федерации дзюдо России; Эцио Гамба – главный тренер сборной России по дзюдо; Хасан Халмурзаев – чемпион Олимпийских Игр 2016 по дзюдо.

В 14:00 в Уральском геологическом музее УГГУ (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 39, 2 этаж) состоится презентация для прессы новых экспонатов – фрагментов и спилов двух метеоритов из Омана и одного из Ирана.

В 15:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится встреча со старшеклассниками гимназии № 210 «Корифей» на тему «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Екатеринбург». Мероприятие проведет заместитель главы администрации города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков.

В 17:00 в Екатеринбурге в Доме Севастьянова (пр. Ленина, 35) начнется императорский бал, приуроченный ко дню рождения императора Николая II и окончанию учебного года глава региона. С приветственным словом к участникам обратится губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В празднике, организаторами которого выступают Екатеринбургская митрополия совместно с администрацией губернатора Свердловской области и региональным министерством образования, примут участие отличники выпускных классов общеобразовательных учреждений, призеры всероссийских и международных олимпиад, а также выпускники Екатеринбургского суворовского военного училища, Уральского техникума «Рифей», отделения «Кадетский Корпус «Спасатель».

В 17:30 с автограф-сессии и фотосессии игроков команд «Олимп» и «КомАр» в КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90) начнутся мероприятия в рамках Третьего благотворительного хоккейного матча с участием известных российских и уральских спортсменов, звезд шоу-бизнеса и политиков «Матч всех звезд». Матч состоится в 20:05. На лед выйдут четыре команды: «Олимп», под руководством олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина, «Титан» – во главе с Евгением Куйвашевым, команда «Комар» в составе которой российские звезды кино и эстрады – Марат Башаров, Оскар Кучера, братья Кристовские, команда администрации Екатеринбурга – под руководством заместителя главы города Сергея Тушина.

Екатеринбург. Другие новости 18.05.17

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