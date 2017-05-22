22 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 22.05.17

22.05.2017, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная причинам ЧП на ЛЭП в Алапаевске, когда погиб 14-летний подросток, и обеспечению безопасности детей, в том числе в период летних каникул. Главный специалист отдела обеспечения функционирования и развития комплексной безопасности Администрации г. Екатеринбурга Ольга Кононова и главный инженер филиала ОАО «МРСК Урала» – «Свердловскэнерго» Алексей Смушкинг поделятся результатами работы специально созданной комиссии по установлению причин трагедии, расскажут о мерах профилактики детского травматизма и о мероприятиях по обеспечению безопасности детей и подростков в период летних каникул.

В 12:00 в Екатеринбурге состоится открытие детского центра совместного творчества «Развитие» (Екатеринбург, ул. Заводская, 92). Участие в церемонии примут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава администрации города Александр Якоб, генеральный директор группы ЛСР Андрей Молчанов и директор центра Татьяна Флеганова.

В 12:00 в Свердловской областной клинической больнице №1 (ул. Волгоградская, 185, диамобиль) состоится пресс-конференция «Сахарный диабет – неинфекционная эпидемия XXI века. Меры по улучшению ситуации с сахарным диабетом в Свердловской области». Участники: Сергея Турков, заместитель министра здравоохранения Свердловской области; Феликс Бадаев, главный врач ГБУЗ СО «СОКБ №1»; Анна Малишевская, главный внештатный специалист-эндокринолог министерства здравоохранения Свердловской области; Ольга Викулова, заведующая отделением эпидемиологии и государственного регистра сахарного диабета ФГБУ «Эндокринологический научный центр» МЗ РФ, диабетолога, эндокринолога, кандидат медицинских наук.

В 14:00 в здании правительства Свердловской области (Октябрьская площадь, 1; 14 этаж) состоится встреча заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова с победителями и призёрами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 учебного года. После встречи запланировано проведение круглого стола, к участию в котором приглашены начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, директор Дворца молодёжи Константин Шевченко, директор СУНЦ УрФУ Андрей Мартьянов и другие специалисты, работающие со школьниками. Эксперты обсудят, как повысить уровень подготовки школьников региона к олимпиадам.

В 15:00 на базе Центра социальной помощи семье и детям «Отрада» (ул. Байкальская, 37а) состоится круглый стол, посвященный взаимодействию общественных организаций, занимающихся вопросами семейной политики. В работе круглого стола примут участие представители министерства социальной политики Свердловской области, законодательного собрания, руководители общественных объединений: «Матери России», «Областной союз женщин», «Кризисный центр Екатерина», «Форум женщин Урала», «Аистенок», «Семья детям», «Я особенный». Участники встречи поделятся опытом работы в реализации проектов по защите прав и интересов семьи, материнства, отцовства и детства, а также и найдут общие точки соприкосновения в совместной деятельности.

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