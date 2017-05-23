23 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 23.05.17

23.05.2017, вторник

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится очередное заседание. Депутаты планируют рассмотреть ряд областных законов, заслушать информацию правительства об исполнении ранее принятых нормативных актов.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоитя 65-е заседание думы. В повестке 12 вопросов. Депутаты планируют: заслушать отчет главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана о результатах его деятельности за 2016 год; рассмотреть отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» за I квартал 2017 года»; утвердить новый состав городской избирательной комиссии; заслушать доклад об организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в летний период 2017 года и др.

В 10:00 в школах Екатеринбурга прозвенит последний звонок для девятиклассников, в 12:00 – для выпускников 11-х классов. В мероприятии примут участие глава администрации города Александр Якоб и его заместители.

В 10:00 от Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (Екатеринбург, ул. Восточная, 7д) стартует пресс-тур на предприятие «Зартекс» (единственное на Урале производство ковровых покрытий). В ходе съемок можно будет посетить производственные цеха, взять комментарии у руководства предприятия. Затем журналисты отправятся в Ельцин Центр (ул. Б.Ельцина, 3а), где в 13:00 в холле кино-конференц-зала откроется фотовыставка, посвященная уральскому предпринимательству. Здесь будут показаны малые компании, которые более 25 лет работают в Свердловской области и являются уникальными производителями в своих отраслях. На открытии выставки выступят министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян, предприниматели.

В 11:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 3 этаж, зал № 4А) состоится оглашение приговора по делу Юргиса Багауыва (убийство 4 человек в поселке Монетном). Судья: Ладин Александр Максимович.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная вопросам противодействия коррупции в органах государственной власти. Председатель центрального совета Общероссийской общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти», член экспертного совета при управлении президента РФ по противодействию коррупции Виктор Костромин, президент некоммерческого партнерства «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области» Анатолий Филиппенков и председатель правления партнерства «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области» Сергей Мазуркевич расскажут о формировании антикоррупционного стандарта поведения сотрудников органов государственной власти, о программах и мероприятиях по противодействию коррупции госкорпорациях и госструктурах, а также обсудят вопросы применения законодательства России в этой сфере. В ходе пресс-конференции предполагается подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Общероссийской общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти» и Некоммерческим партнерством «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области».

В 11:00 в пресс-центре УрФУ (пр. Ленина, 51, к. 248) состоится пресс-конференция, посвященная Венскому фестивалю музыкальных фильмов. О том, что ждет зрителей с 26 июня по 15 июля на университетской площади, расскажут: Мария Зашляпина – организатор Венского фестиваля, управляющая делами консульства Австрии в Екатеринбурге; Александр Василевский – организатор Венского фестиваля.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная развитию туристских проектов на Среднем Урале в сезоне лето-2017. Средний Урал ожидает увеличение турпотока в регион в дни летних каникул: какие события и маршруты пользуются повышенным спросом? Почему в Екатеринбург едут ведущие рестораторы России? Каковы затраты на туристский отдых выходного дня? На эти и другие вопросы ответят: Эльмира Туканова, директор Центра развития туризма Свердловской области; Наталья Ларионова, основатель «Парка сказов»; Наталия Черпанова, организатор VII Международного фестиваля барбекю в Екатеринбурге; Олег Фатеев, организатор военно-исторического фестиваля «Покровский рубеж».

В 15:00 на площади около Свердловского государственного академического театра драмы (пл. Октябрьская, 2) состоится праздничный хоровой концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Сводный хор более чем из 500 человек споет песню «Катюша». Композиция будет исполняться в сопровождении Уральского государственного эстрадно-симфонического оркестра. Участие в концертной программе примут хоры профессиональных образовательных учреждений сферы культуры, учреждений дополнительного образования и вузов.

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