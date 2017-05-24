24 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 24.05.17

24.05.2017, среда

В 09:00 в День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершит Божественную литургию в храме при Свято-Симеоновской гимназии города Екатеринбурга (ул. Тверитина, 20). В 10:50 после богослужения состоится пресс-подход с участием митрополита Кирилла. Владыка расскажет о духовном смысле праздника Дня славянской письменности и культуры, который отмечается в День ­памяти святых равноапостольных Кири­лла и Мефодия. Затем митрополит примет участие в последнем звонке Свят­о-Симеоновской гимназии.

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, фойе 3 этажа) состоится торжественное открытие фотовыставки «Мама может все». Мероприятие пройдет под эгидой общественных организаций, пропагандирующих реализацию женщины в семье и бизнесе. Героинями фотовыставки станут известные в деловых кругах уральские предпринимательницы. Во время торжественного открытия планируется выступление председателя заксо Людмилы Бабушкиной, председателя Свердловского областного отделения «Опоры России» Ильи Тыщенко, председателя комитета по развитию женского предпринимательства свердловского отделения «Опоры России» Анастасии Климиной.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная презентации книги Виталия Воловича «Мастерская. Записки художника». Народный художник России, академик Российской академии художеств и автор книги Виталий Волович презентует новую книгу «Мастерская. Записки художника», расскажет о творческом замысле и целях создания книги, поделится основными мыслями и воспоминаниями.

В 12:00 в Музее истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) состоится итоговый брифинг проекта «Ночь музеев в Екатеринбурге – 2017». Спикеры: заместитель начальника управления культуры администрации города Татьяна Леонтьева; директор Екатеринбургского муниципального предприятия комплексного решения проблем промышленных отходов Василий Порываев; директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский; директор Уральского филиала Государственного центра современного искусства Анна Пьянкова; заместитель генерального директора Свердловского областного краеведческого музея Владимир Быкодоров.

В 13:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится первая пресс-конференция, посвященная формированию нового состава Молодежного правительства Свердловской области. Задачи молодежных органов власти, вопросы молодежной политики и роль нового поколения в политической жизни региона обсудят первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, председатель комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елена Чечунова и действующий председатель молодежного правительства Свердловской области Александр Саломатов.

В 14:00 в Свердловском кадетском корпусе (Сысерть, ул. Механизаторов, 5) пройдет торжественное прощание со знаменем.

В 14:00 в Верхнепышминском городском суде (пр. Успенский, 50) состоится вынесение приговора Алексею Ефремову, обвиняемому в покушении на убийство. 1 января 2017 года он напал с ножом и топором на дежурных электромонтеров в здании Среднеуральского РКЭС АО «Облкоммунэнерго». Вина Ефремова установлена, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

В 18:00 в отделе редких книг библиотеки им. В.Г. Белинского (Екатеринбург, ул. Белинского, 15) состоится лекция «Возвращение культурного наследия: судьба книжной коллекции С.С. Белосельского Белозерского» из цикла «Книжные редкости». Лектор: сотрудник отдела редких книг Ирина Шумкова. Мероприятие приурочено к Дню славянской письменности и культуры.

Екатеринбург. Другие новости 23.05.17

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