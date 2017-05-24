Дополнение к анонсам

Публикации за 24.05.17

В 16:00 состоится подписание соглашения между администрацией Екатеринбурга и ЗАО «Форум-групп» о сотрудничестве по вопросам проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объекта – «Строительство школы по улице Чемпионов в Чкаловском районе города Екатеринбурга» (жилой район Солнечный). В мероприятии примут участие глава администрации города Александр Якоб и председатель совета директоров ЗАО «Форум-групп» Олег Черепанов (сбор в фойе 3 этажа мэрии, пр. Ленина, 24а).

Екатеринбург. Другие новости 24.05.17

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