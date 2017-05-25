25 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 25.05.17

25.05.2017, четверг

В 09:00 в Центре международной торговли Екатеринбурга (ул. Куйбышева, 44) состоится Всероссийский научно-практический форум с международным участием «Материнство и детство – без границ». В программе заявлено более 130 докладов и 30 симпозиумов. В этом году в работе форума принимают участие ученые, практикующие врачи, организаторы здравоохранения из Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Перми, Иркутска, Ханты-Мансийска, Санкт-Петербурга, Москвы и Финляндии. Специально приглашенный гость-эксперт – Сеппо Салминен – профессор из университета г. Турку (Финляндия).

В 10:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120) продолжится рассмотрение апелляционных жалоб на приговор экс-главе СК «Северная казна» Александру Меренкову. Стороны выступят в прениях.

В 10:00 в Уральском радиотехническом колледже им. А.С. Попова (ул. Крауля, 168) стартует заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по направлению «Электроника, радиотехника и системы связи». Планируется, что в торжественной церемонии открытия примут участие и.о. министра общего и профессионального образования Свердловской области Нина Журавлёва, начальник отдела развития информационно-телекоммуникационной индустрии и связи министерства транспорта и связи Свердловской области Сергей Фёдоров, руководитель Федерального учебно-методического объединения по направлению «Электроника, радиотехника и системы связи» (Москва) Иван Павлюк.

В 10:00 в администрации Екатеринбурга (пер. Банковский, 1, зал № 451) состоится конкурс среди клубов по месту жительства на лучшую постановку работы с подростками и молодежью в 2016-2017 учебном году. В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 10:30 в Свердловской областной клинической больнице №1 (ул. Волгоградская, 185) министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов примет участие в пресс-конференции «Меры по улучшению ситуации с сахарным диабетом в Свердловской области» (в здании стационара), а затем ознакомится с работой лечебно-диагностического модуля «Диабет-центр» (во дворе поликлиники больницы), где ведущие российские эксперты в области эндокринологии доложат министру о первых итогах исследований.

В 11:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция, на которой представители департамента Госжилстройнадзора и комиссии по лицензированию УК подведут итоги надзорной деятельности в сфере управления многоквартирными домами Свердловской области за 2016 год. О текущей ситуации на региональном рынке управления МКД, основных механизмах лицензионного контроля, нарушениях, выявленных в процессе проверок деятельности лицензиатов и мерах, принятых в отношении нарушителей, расскажут первый заместитель директора департамента Лилия Карпухина, председатель лицензионной комиссии Андрей Кузьмин, и секретарь Общественной палаты Свердловской области, член комиссии по лицензированию Сергей Полыганов.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная началу экзаменационной кампании в Свердловской области. Первый заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Нина Журавлева расскажет о нововведениях и системе безопасности в период проведения ГИА в регионе, обсудит вопросы объективности оценки знаний учащихся, а также поделится рейтингом наиболее предпочтительных предметов к сдаче ЕГЭ.

В 14:00 в Свердловской государственной детской филармонии (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36) состоится финал регионального этапа Всероссийского конкурса для детей-сирот «Созвездие».

В 15:00 в Екатеринбурге в школе № 43 с углубленным изучением отдельных предметов (ул. Академическая, 21) состоится конференция для молодых специалистов «Первые шаги к успеху» по итогам работы с молодыми педагогами города Екатеринбурга в 2016-2017 учебном году. В мероприятии примет участие начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева.

В 18:45 в ТРЦ «Сила воли» (Екатеринбург, ул. Толмачева, 22) глава города Евгений Ройзман вручит награды 67 спортсменам, принимавшим участие во всех легкоатлетических беговых соревнованиях, прошедших в городе в 2016 году.

В 19:30 в Екатеринбургском государственном академическом театре оперы и балета (пр. Ленина, 46а) начнется церемония награждения победителей «Премии № 1», учрежденной Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей и Уральской ТПП. С приветственным словом выступит первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.

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