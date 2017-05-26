26 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 26.05.17

26.05.2017, пятница

В 10:00 в зале совещаний Общественной палаты Свердловской области (ул. Малышева, 101, 3 этаж, оф. 301) в рамках тематической недели «Право на бизнес», посвященной Дню российского предпринимательства, состоится круглый стол на тему «Реформа контрольно-надзорной деятельности: снижается ли нагрузка на бизнес?». В ходе круглого стола с участием Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Еленой Артюх будут затронуты актуальные вопросы правоприменительной практики контрольно-надзорных органов, связанные с реализуемыми на территории региона мероприятиями в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, последними изменениями в законодательстве, а также будут подведены итоги первого года действия Меморандума о совершенствовании взаимодействия органов власти и объединений субъектов предпринимательской деятельности при контрольно-надзорных мероприятиях.

В 10:00 в Екатеринбурге на базе Центральной городской клинической больницы № 24 (пер. Рижский, 16) стартует городской смотр-конкурс санитарных дружин и санитарных постов. Участники – победители районных соревнований: ОАО «Линде» Уралтехгаз (Железнодорожный район); Уральский федеральный университет (Кировский); компания «Уралтрансгаз» (Октябрьский); АО «СвердНИИхиммаш» (Чкаловский); Уральский государственный педагогический университет (Орджоникидзевский); Управление федеральной налоговой службы (Ленинский).

В 10:00 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Гагаринский» (Первоуральск, юго-западная часть, 57-й квартал Первоуральского лесничества, Билимбаевский лесхоз) состоится итоговая инспекция, в ходе которой будет проверена готовность учреждения к старту летней оздоровительной кампании. Планируется, что в мероприятии примет участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

В 10:00 в Ревде состоится открытие Социального бюро – центра помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию (ул. Цветников, 54а). На открытии будут присутствовать: епископ Среднеуральский Евгений, глава города Ирина Тейшева, первый заместитель главы по социальной работе Евгения Войт, полковник полиции Эдуард Крикливец – начальник МО МВД России «Ревдинский», протоиерей Алексей Сысков – благочинный городского округа Ревда и другие. После церемонии открытия состоится пресс-подход с главой города Ревды Ириной Тейшевой и епископом Среднеуральским Евгением.

В 10:30 в кадетской казачьей школе-интернате «Первый Уральский казачий кадетский корпус» (Богданович, ул. Степана Разина, 58а) состоится торжественная церемония последнего звонка. В 11:00 начнется построение корпуса на плацу училища, выпускники пройдут торжественным маршем. В радостном событии примут участие родители кадет и почетные гости. Перед участниками мероприятия выступит доцент Валансьенского университета (Франция), проректор по международным связям с Россией Мишель Ланнуа, которая расскажет о пребывании казаков Оренбургского казачьего войска на территории Франции в 1813-1815 гг.

В 11:00 в Екатеринбурге состоится обход главой администрации города Александром Якобом территории Верх-Исетского района, примыкающей к центральному стадиону (сбор в 10:40 возле здания районной администрации, ул. Московская, 27).

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная началу купального сезона в регионе. Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Дмитрий Козловских, заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Свердловской области Ирина Каменных, главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко, старший научный сотрудник Уральского филиала ФГУП «Госрыбцентр» Александр Лугаськов и директор службы специальных работ «Алеут» Николай Мурзин расскажут о предварительных результатах проб и соответствии качества воды санитарным правилам и нормам, сообщат о находках водолазов и о влиянии экологической ситуации на условия обитания рыб, обозначат требования безопасности к пляжам, а также озвучат прогноз погоды на начало лета.

В 11:00 в Свердловской областной клинической больнице № 1 (ул. Волгоградская, 185, актовый зал) состоятся VI региональные медицинские чтения имени Н.С. Бабича по вопросу «Взаимодействие общественных медицинских организаций с государственными учреждениями, бизнесом и органами власти в системе здравоохранения Свердловской области». Ожидается, что участие в чтениях примет министр здравоохранения региона Игорь Трофимов. На чтения приглашены депутаты заксобрания, члены областного правительства, представители региональной бщественной палаты, Территориального фонда обязательного медицинского страхования, руководителей некоммерческих организаций, взаимодействующих с учреждениями здравоохранения Свердловской области. Перед началом мероприятия, в 10:45, запланирован пресс-подход министра Игоря Трофимова.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная росту взыскания налоговой задолженности в Свердловской области. В регионе растет объем долгов по налогам, которые взыскиваются принудительно: сколько задолжали свердловчане? У многих ли должников арестовано имущество или ограничено право выезда за рубеж? На эти и другие вопросы ответят: Кристина Кашина, начальник отдела организации исполнительного производства УФССП России по Свердловской области; Артем Балюра, начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Свердловской области.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная реализации проекта «Бережливая поликлиника» в Екатеринбурге и Свердловской области. Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Диляра Медведская, первый заместитель начальника управления здравоохранения администрации города Татьяна Савинова и директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области Валерий Шелякин расскажут о целях и задачах реализации проекта, обсудят вопросы повышения доступности и безопасности амбулаторной службы, сокращения сроков прохождения диспансеризации и профосмотров.

В 14:00 в Екатеринбурге в целях предупреждения пожаров в весенний пожароопасный период сотрудники МЧС совместно с сотрудниками отдела полиции проведут профилактический рейд по садовым товариществам «Шарташское» и «Карасики» (сбор в 13:30 по адресу: ул. С. Ковалевской, 8, пожарная часть №1). В ходе рейда будет проведен осмотр территории участков садоводческих товариществ на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе наличие проездов и подъездов к участкам, водоисточников и первичных средств пожаротушения, средств оповещения людей о пожаре.

В 14:00 в Екатеринбурге в спортивном комплексе игровых видов спорта УрФУ им. Б.Н. Ельцина (ул. Коминтерна, 14) начнется традиционный открытый турнир по художественной гимнастике «Кубок сестёр Назмутдиновых – 2017». В соревнованиях примут участие около 500 гимнасток от 5 до 16 лет. В торжественном открытии турнира примут участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, президент Федерации художественной гимнастики Свердловской области, Олимпийская чемпионка Ирина Зильбер, главный тренер сборной команды Свердловской области Наталья Каштанова, заслуженный мастер спорта, бронзовый призёр Олимпиады в Атланте, воспитанница сестёр Назмутдиновых Юлия Иванова, ветераны спорта и войны Екатеринбурга. Завершатся соревнования 28 мая.

В 15:00 в администрации Екатеринбурга (пер. Банковский, 1, зал № 451) состоится IX городской слет волонтеров «Здоровое поколение». В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

С 17:00 до 22:00 в Информационном центре по атомной энергии (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, отдельный вход) в преддверии Дня химика пройдет вечер «Моя наука: химия». Гостей центра ожидают тематические лекции, химические игры, викторины, мастер-классы и научное химическое шоу.

В 18:30 в Театре эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15) состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню Азербайджанской Республики, а также 25-летию установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном. Гостями мероприятия станут представители Азербайджанской диаспоры, других национальных организаций, а также жители Урала. Для гостей выступят ансамбль «Одлар Юрду» (Odlar Yurdu), талантливый молодой исполнитель Эмиль Махмудов. Главной звездой концерта станет известный Азербайджанский певец Талиб Тале.

В 21:00 в Екатеринбурге на набережной «Динамо» откроется Фестиваль водных фонариков. Завершится праздник 27 мая.

Екатеринбург. Другие новости 25.05.17

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