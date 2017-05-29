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Публикации за 29.05.17

29 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

29 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

29.05.2017, понедельник

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная реализации реформы контрольно-надзорной деятельности.

Заместитель министра экономики Свердловской области Анна Ускова, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, руководитель представительства Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов в Уральском федеральном округе Даниил Мазуровский и начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей Прокуратуры Свердловской области Иван Беляков расскажут о целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона, сообщат о текущем движении реформы контрольно-надзорной деятельности и реализации «дорожной карты».

В 14:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 4 этаж, зал №7А) начнется процесс по делу об организации заказного убийства предпринимателя с овощебазы №4. По версии следствия, осенью 2010 года подсудимый, занимавшийся торговлей плодоовощной продукции на екатеринбургской овощной базе №4, решил устранить своего конкурента. Исполнителю пообещал за убийство 500 тысяч рублей или долю в бизнесе. Судья: Ладин Александр Максимович.

В 15:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120) состоится оглашение приговора экс-главе СК «Северная казна» Александру Меренкову.

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