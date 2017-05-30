30 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 30.05.17

30.05.2017, вторник

В 10:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 5 этаж, зал № 8а) будет провозглашен приговор по уголовному делу об убийстве шумных соседей. На скамье подсудимых 22-летний житель Североуральска. По версии следствия, в сентябре прошлого года мужчина расправился с соседями, которые мешали спать его ребенку. Подсудимый обвиняется в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего. Судья: Минеев Андрей Николаевич.

В 10:00 в ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3) откроется X Екатеринбургская открытая ярмарка-выставка учебно-методического обеспечения художественного образования. В 15:00 пройдет торжественное чествование выпускников, окончивших в 2016/2017 учебном году детские школы искусств с отличием. В 17:00 начнется гала-концерт финала X Открытого форума юных дарований в сфере культуры и искусства «АртПоколение Екатеринбург-2017». В мероприятиях примет участие заместитель главы администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике. Депутаты вынесут заключение об исполнении областного бюджета за 2016 год и обсудят исполнение бюджета регионального ТФОМС. Выездное заседание комитета начнется в 14:40 в ЕМНЦ профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий (ул. Московская, 12).

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная актуальным методам борьбы с курением на Среднем Урале. Антитабачное законодательство и популярность вейп-шопов изменили поведение курильщиков: выросло ли число желающих бросить курить? Почему вейп-зависимость вызывает обеспокоенность экспертов? На эти и другие вопросы ответят: Олег Забродин, главный нарколог Свердловской области; Евгений Медведский, руководитель Городского центра диагностики и лечения хронических обструктивных болезней легких, заведующий пульмонологическим отделением ГКБ №33; Светлана Глуховская, начальник Свердловского областного центра медицинской профилактики.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная прокурорским проверкам детских лагерей в регионе. Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Римма Бобина сообщит предварительные результаты проверок летних оздоровительных учреждений, расскажет о наиболее распространенных нарушениях и мерах прокурорского реагирования.

В 11:40 начнется обход главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом территории Ленинского района (сбор в 11:30 в сквере на ул. Малышева рядом с магазином «Стрелец», ул. Малышева, 50/1). Маршрут: набережная реки Исеть (разработка проекта благоустройства набережной от Малышева до Куйбышева, строительство улицы Горького на участке от Малышева до Куйбышева); обход по улице Куйбышева; улица 8 Марта, 46, «Гринвич» (подземный переход, благоустройство территории).

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды. Депутаты вынесут заключение об исполнении областного бюджета за 2016 год и обсудят изменения в закон «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области».

В 14:00 в Уральском центре развития дизайна (Екатеринбург, ул. Горького, 4а) открывается стартап-конференция журнала «Бизнес и жизнь» – «Лифт. Вызов». Эксперты – екатеринбургские бизнесмены – расскажут, как создать и развить свой бизнес.

В 14:00 в загородном оздоровительном центре «Таватуй» состоится финал регионального этапа пятого форума приемных семей. В выездной части форума примут участие более 250 представителей приемных семей. Гостями финальной части станут представители законодательной и исполнительной власти, некоммерческих организаций.

В 17:30 в отеле «Хайятт Ридженси Екатеринбург» (ул. Бориса Ельцина, 8, бальный зал) состоится встреча иностранного бизнеса на Урале Investor's Talks на тему: «Социальная инфраструктура и городская среда Екатеринбурга». Организаторы мероприятия – Уральская торгово-промышленная палата и Корпорация развития Среднего Урала при поддержке правительства Свердловской области. Сотрудники иностранных компаний оценят уровень комфорта свердловских городов для жизни и работы: здравоохранение, система общественного питания, банковское обслуживание, шопинг, объекты культуры и искусства, туристическая инфраструктура и другие сферы. Планируется, что участие в мероприятии примут заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, генеральный директор КРСУ Сергей Киселев, почетный консул Итальянской Республики в Екатеринбурге Роберт Д`Агостино, директор чешского агентства по поддержке торговли в Екатеринбурге Петр Словик и другие.

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