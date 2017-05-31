31 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 31.05.17

31.05.2017, среда

В 09:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1) стартует IX Уральский конгресс по здоровому образу жизни. Среди его участников представители Государственной думы РФ, Министерства здравоохранения РФ, председатели координационных советов по формированию здорового образа жизни субъектов Уральского федерального округа, ученые, политические и общественные деятели, представители медицинского сообщества. С 09:00 до 15:00 в Доме правительства будет работать выставка «Урал – территория здоровья». С 10:00 до 14:00 там же пройдет пленарное заседание конгресса «Здоровье или табак».

В 10:00 глава региона Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1). Основной вопрос повестки посвящен итогам отопительного сезона, а также подготовке жилфонда и объектов коммунальной инфраструктуры к отопительного периоду 2017-2018 годов. С докладами выступят заместитель губернатора Сергей Швиндт, а также директор департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Алексей Россолов. Кроме того, основные задачи и наработки по подготовке к предстоящему осенне-зимнему сезону представят главы муниципалитетов. В ходе заседания кабинета министров планируется рассмотреть больше 35 вопросов. В частности, большой блок касается финансовой сферы. Заместить губернатора – министр финансов Галина Кулаченко представит на рассмотрение проекты постановлений об исполнении областного бюджета за первый квартал 2017 года, а также об утверждении порядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов уральским «атомградам». Еще один вопрос касается предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам.

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления. В числе прочих вопросов депутаты сделают заключение об исполнении бюджета региона за 2016 год.

В 10:00 в Уральском государственном горном университете (ул. Куйбышева, 30) состоятся публичные слушания, посвященные контрольно-надзорной деятельности, участие в которых примут представители правительства Свердловской области, Уральского таможенного управления и участники внешнеэкономической деятельности.

В 11:00 в Екатеринбурге у Дома правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1) пройдет серия одиночных пикетов жителей Нижнего Тагила с просьбой к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и министерству энергетики и ЖКХ с требованием остановить беспредел чиновников по препятствованию в законном праве выбора управляющей компании. Решения судов не исполняются! Деньги собираются, дома не обслуживаются! Уважаемые журналисты, ПРИГЛАШАЕМ осветить мероприятие!

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная началу оздоровительной кампании в Свердловской области. Детей в оздоровительных лагерях в Свердловской области займут робототехникой и научат раздельно собирать мусор: какой еще досуг ждет школьников? Каковы результаты проверок пожарной безопасности и пищеблоков? Обработаны ли лагеря от клещей к началу летней кампании? На эти и другие вопросы ответят: Нина Журавлева, и.о. министра общего и профессионального образования Свердловской области; Евгений Шаповалов, заместитель министра социальной защиты Свердловской области; Дмитрий Козловских, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области; Станислав Шевелев, заместитель главного госинспектора Свердловской области по пожарному надзору. После пресс-конференции, в 13:30, сотрудники МЧС в присутствии журналистов проведут проверку состояния пришкольного лагеря при лицее №130 Екатеринбурга (ул. Студенческая, 26) и его готовности к безопасному летнему отдыху.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная старту абитуриентской кампании в учебных заведениях региона. Начальник отдела профессионального образования и государственного задания министерства общего и профессионального образования Свердловской области Михаил Корягин, ректор Уральского аграрного университета Ирина Донник, проректор по учебной работе Уральского педагогического университета Светлана Минюрова, заместитель проректора Уральского федерального университета по учебной работе Елена Авраменко и ответственный секретарь приемной комиссии Уральского медицинского университета Марина Уфимцева сообщат основные планы приема будущих студентов, расскажут о новшествах в работе комиссий по зачислению абитуриентов и о популярных среди молодежи специальностях.

В 12:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике. В числе прочих вопросов депутаты сделают заключение об исполнении бюджета региона за 2016 год и обсудят вопрос об обращении заксобрания к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву о внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в жилых домах.

С 12:00 до 19:00 в Екатеринбурге на автомобильной парковке на площади 1905 года и в Историческом сквере состоится акция «Территория здоровья». Ее участники смогут пройти экспресс-тестирование на выявление сахарного диабета в «Диамобиле», скрининговое обследование на выявление факторов риска развития неинфекционных заболеваний в «Кардиоавтобусе», тестирование на ВИЧ, сделать флюорографию, поучаствовать в мастер-классе по скандинавской ходьбе, измерить концентрацию углекислого газа в выдыхаемом воздухе и артериальное давление, и многое другое.

В 12:30 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная фестивалю «Уральская ночь музыки». Музыканты из 17 стран едут в Екатеринбург: где расположены главные точки фестиваля? Какие новые форматы появятся? Какие хедлайнеры подтвердили участие в фестивале? Кто выступит на гала-концерте? На эти и другие вопросы ответят: Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области; Татьяна Леонтьева, заместитель начальника управления культуры администрации Екатеринбурга; Евгений Горенбург, директор фестиваля Ural Music Night («Уральская ночь музыки»).

В 13:45 в Екатеринбурге на улице Вайнера (у зданий № 9, 10, 12) общественная организация «Право на жизнь» проведет флешмоб «Задержи дыхание» в поддержку больных муковисцидозом. Организаторы проекта раздадут прохожим шарики и предложат надуть их и задержать на минуту дыхание, чтобы почувствовать, что испытывают люди, которые не могут сделать вдох полной грудью.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству. В числе прочих вопросов депутаты сделают заключение об исполнении бюджета региона за 2016 год и обсудят исполнение Программы управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2016 год.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению. Депутаты подведут итоги работы в сфере здравоохранения за 2016 год, обсудят планы на 2017-й, а также поговорят об организации иммунопрофилактики инфекционных заболеваний и подведут итоги выполнения национального календаря профилактических прививок в муниципальном образовании «город Екатеринбург».

С 15:00 до 17:00 на набережной реки Исети напротив здания Дома правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1) состоится шествие «3000 шагов здоровья» и спортивный праздник на стадионе «Динамо». Инструктаж и построение участников начнется с 14:30. Длина дистанции рассчитана на 1 километр 87 метров, ее маршрут пройдет вдоль реки Исети по пешеходной зоне до проспекта Ленина, затем по проспекту Ленина и далее вдоль реки Исети по пешеходной зоне до стадиона «Динамо». В финале мероприятия состоится товарищеский матч между командой ФК «Урал» и командой волонтеров.

В 17:00 глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в рамках контрольного объезда Ленинского района проведет совещание на площадке, где в будущем разместится здание культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» (ул. Вайнера, 16).

В 19:00 в концертном зале УГГУ (Екатеринбург, пер. Университетский 7, 3 этаж) состоится первая совместная репетиция двух оркестров к общегородской акции «Хором славим Россию и город», посвященной Дню России, которая пройдет в Екатеринбурге 12 июня. В мероприятии примут участие Муниципальный детско-юношеский эстрадно-духовой оркестр и танцующий оркестр «Уралбэнд».

Екатеринбург. Другие новости 30.05.17

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