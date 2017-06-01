1 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

01.06.2017, четверг

В 10:30 в Историческом сквере Екатеринбурга начнется праздник, посвященный Дню защиты детей, а также началу летних каникул. В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев. Официальное открытие праздника – в 11:00.

В 10:30 начнется объезд главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом территории Чкаловского района (сбор в фойе 1 этажа мэрии, пр. Ленина, 24а). В программе объезда посещение гимназии № 39 (ул. Циолковского, 70); ДОУ № 121 (ул. Титова, 13а), жилого района «Солнечный» и др.

В 11:00 в Екатеринбурге после божественной литургии ­о­т храма «Большой ­Зл­ат­оуст» до часовн­и свят­ой великомучен­ицы­ Екатерины пройдет детский крестный ход, посвященный ­окончани­ю учебного ­­года. ­ По завершении­ шествия состо­ится благодарственный­ молеб­ен и флешмоб – дети запустят в небо шарики с девизом­ «Верим. Действуем». По окончании флешмоба состоится пресс-по­дход. В 13:40 начнется турнир по «Ру­сскому силомеру».

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция в формате телемоста Екатеринбург – Кострома, посвященная трудоустройству несовершеннолетних в период летних каникул. Заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, начальник отдела по работе с молодежью комитета по молодежной политике г. Екатеринбурга Юлия Омелькова, член трудового отряда Ленинского района Екатеринбурга Максим Скорик и руководитель гражданско-правовой практики адвокатского бюро «Пучков и партнеры» Вячеслав Александров сообщат статистику занятых подростков в Свердловской области, расскажут о предъявляемых к работодателям требованиях для приема детей на работу, о средней сумме заработка, а также обсудят вопросы поддержки работодателей, трудоустраивающих подростков и меры профилактики возможных нарушений со стороны нанимателя. В ходе пресс-конференции на видеосвязь из Костромской области выйдут заместитель председателя Костромской областной думы Иван Богданов и руководитель профильного комитета по об­ра­зова­нию, куль­ту­ре и де­лам ар­хи­вов Юрий Кудрявцев.

В 12:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам. В повестке вопрос «О проекте закона Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2016 год».

В 12:00 в Ельцин-центре (ул. Бориса Ельцина, 3а, книжный магазин «Пиотровский») состоится пресс-конференция, посвященная презентации книги «Сказочный путеводитель по Екатеринбургу для больших и маленьких». В пресс-конференции примут участие: глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, композитор Александр Пантыкин, директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин, главный редактор издательства Tatlin Эдуард Кубенский, директор студии изобразительного искусства «Полосатый кот» Анастасия Овсянкина.

В 12:00 состоится торжественное открытие новой детской поликлиники Верхнепышминской центральной городской больницы имени П.Д.Бородина (В. Пышма, ул. Чайковского, 32). В мероприятии примет участие врио губернатора региона Евгений Куйвашев.

В 12:30 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная проблеме защиты детей от насилия. Эксперты проанализировали, к чему привела декриминализация домашних побоев: часто ли дети становятся жертвой насилия? Что следует за общественным резонансом вокруг подобных историй? На эти и другие вопросы ответят: Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области; Оксана Воробей, начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области; Ульяна Воробьева, педагог-психолог центра психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог».

В 14:00 будет дан торжественный старт строительству 4-звёздочной гостиницы «Hyatt place – Екатеринбург», пройдет закладка капсулы времени (пересечение улицы Татищева и проспекта Ленина). В мероприятии примут участие: врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын и президент «Трейдюник СРЛ» Мирко Латинович.

В 15:00 в Екатеринбурге состоится открытие уникального офтальмологического центра для детей (ул. Мичурина, 132, сбор для съемок центра и пациентов в 13:30). В мероприятии примут участие врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Александр Моисеев, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов, заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 18:30 на первой платформе железнодорожного вокзала «Екатеринбург-Пассажирский» пройдет праздничный митинг, организованный по случаю отправки первого состава «Поезда здоровья». Участие в мероприятии примут заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, куратор проекта «Поезд здоровья», руководитель общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Свердловской области, заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Анатолий Сухов. Отправка поезда состоится в 19:39.

Екатеринбург. Другие новости 31.05.17

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