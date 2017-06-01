Дополнение к анонсам

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, баннер у кабинета пресс-службы № 313а) состоится брифинг с участием заместителя председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Сергея Яскевича, посвященный вступлению в законную силу с сегодняшнего дня пункта 13 статьи «О безопасности дорожного движения», согласно которому не допускается управление транспортом на основании иностранных, национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами (речь идет об общественном транспорте).

Екатеринбург. Другие новости 01.06.17

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