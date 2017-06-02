2 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

02.06.2017, пятница

С 10:00 до 18:30 в Уральском государственном лесотехническом университете (Екатеринбург, Сибирский тракт, 33) состоится конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда» в номинации «Лучший водитель автобусов» и выставка современных автобусов. В мероприятиях примут участие руководители Министерства транспорта и связи Свердловской области, Госавтодорнадзора и ГИБДД.

В 11:00 в здании администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 302) состоится заседание организационного комитета по проведению массового певческого праздника «Хором славим Россию и город». Мероприятие проведет заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 11:00 в здании администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 302) состоится заседание организационного комитета по проведению третьего фестиваля «Уральская ночь музыки». Мероприятие проведет заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная подготовке Урала к участию в Российско-Китайском Экспо. IV Российско-Китайское Экспо стартует вскоре в Харбине: как будет организована выставка? Каких результатов удалось достичь предпринимателям по итогам прошлого Экспо в Екатеринбурге? Какие новые проекты везет в Китай уральская делегация? На эти и другие вопросы ответят: Гэн Липин, генеральный консул КНР в Екатеринбурге; Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты.

В 11:00 в Сухом Логу (сбор на ул. Пушкинская, 3) администрация муниципального образования будет производить установку пожарных извещателей со встроенным GSM-модулем в жилые дома многодетных семей.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная безопасности дорожного движения в летний период. Начальник отдела ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу подполковник полиции Вадим Буйдалин, председатель общественной организации «Велогород» Константин Мочалов, председатель мотосообщества «Черные ножи» Вадим Хайруллин и защитник прав автомобилистов Максим Едрышов обсудят проблемы взаимодействия и небезопасного поведения на дороге, озвучат статистику аварийности и дадут памятку по правилам дорожного движения для пешеходов и водителей.

В 14:00 в Екатеринбурге на Плотинке откроет работу выездная сессия Детской кулинарной школы УрГЭУ в рамках VII Международного фестиваля барбекю. Официальное открытие фестиваля состоится в 16:00. В торжественном открытии примет участие заместитель главы администрации города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов. Завершит работу площадка 4 июня.

С 15:00 до 19:00 в Екатеринбурге на площадке перед ТЦ «Алатырь» (перекресток Малышева – Московская) пройдет благотворительный фестиваль «Мы вместе» в поддержку годовалого Артёма Улискова, который борется против острого лимфобластного лейкоза. Организаторы праздника – благотворительный детский фонд «Мы вместе» и телекомпания «Четвёртый канал». В рамках акции пройдут мастер-классы (в т.ч. мастер-класс Анатолия Марчевского), концерт, благотворительный аукцион.

В 15:30 в Министерстве физической культуры и спорта Свердловской области (Малышева, 101, 3 этаж, кабинет 366) министр Леонид Рапопорт проведет торжественный прием спортсменов, тренеров и официальных представителей по итогам выступлений в 2017 году свердловских спортсменов в составе сборной команды Российской Федерации на Всемирных Зимних экстремальных играх X-Games-2017 (Аспен, США) и Всемирных зимних Играх Специальной Олимпиады 2017 г. (Австрия).

Екатеринбург. Другие новости 01.06.17

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