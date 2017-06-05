5 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

05.06.2017, понедельник

В 11:00 в УрГЭУ (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, ауд. 152) откроется Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы социального и профессионально-экономического вхождение молодежи в региональную общественно-производственную среду». Откроют пленарное заседание заместитель директора департамента государственной службы и кадров Министерства образования и науки РФ Вера Самородова, министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов и доктор экономических наук, профессор, ректор УрГЭУ Яков Силин.

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 302) состоится брифинг, посвященный реализации постановления администрации города от 05.05.2017 № 739 № «Об утверждении перечня адресов объектов, архитектурно-градостроительный облик которых подлежит приведению в соответствие требованиям, установленным Правилами благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург». В мероприятии примут участие председатель комитета по организации бытового обслуживания населения Максим Афанасьев, и.о. начальника управления жилищного и коммунального хозяйства Александр Брагин, начальник отдела дизайна городской среды – главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель.

С 15:00 до 18:00 в Горном университете (Екатеринбург, пер. Университетский, 7, зал УГМК) пройдет генеральная репетиция сводного «тысячного» хора и сводного оркестра, которые выступят 12 июня на фестивале «Хором славим Россию». На репетицию придут около тысячи исполнителей, в том числе хор Свердловской государственной академической филармонии, Уральский народный хор, Екатеринбургский муниципальный хор «Доместик», капелла мальчиков и юношей Свердловской государственной детской филармонии, студенческий хор УГГУ «Горный хрусталь» и др.

В 16:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 302) состоится первое заседание горизбиркома нового состава. На заседании планируется избрать председателя комиссии, его заместителя и секретаря.

В 16:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) состоится торжественная церемония вручения премий губернатора Свердловской области в культурно-досуговой, библиотечной и музейной сферах по итогам 2016 года. Планируется, что участие в мероприятии примет врио губернатора Евгений Куйвашев.

В 17:00 в Екатеринбургском государственном академическом театре оперы и балета (пр. Ленина, 46а) состоится открытый зачет по творческо-исполнительской практике студентов Уральского хореографического колледжа. На сцену выйду учащиеся первого и второго классов, обучающиеся по специальности «искусство балета» (квалификация «артист балета»). Зачет пройдет в форме дивертисмента.

В 20:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3а) пройдет «Фестиваль вакансий» от МОО «Вело-Город» – рабочие места получат 100 велосипедистов.

Екатеринбург. Другие новости 04.06.17

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