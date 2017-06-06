6 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

06.06.2017, вторник

В 10:00 в Екатеринбурге в здании заксобрания состоится очередное заседание Законодательного Собрания Свердловской области. Депутаты планируют рассмотреть проект постановления «О назначении очередных выборов губернатора Свердловской области», законопроект об исполнении областного бюджета за 2016 год, ряд других законов. В рамках «Правительственного часа» намечается обсудить проект программы «Пятилетка разивтия Свердловской области на 2017-2021 годы».

В 10:00 в Екатеринбурге в гордуме (кааб. 459) пройдет заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Урал» (ул. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502) состоится пресс-конференция, посвященная причинам и последствиям штормового предупреждения на Урале. Участники пресс-конференции: Галина Шепоренко, главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; Вячеслав Захаров, специалист по изучению климата, заведующий лабораторией физики климата и окружающей среды Института естественных наук и математики УрФУ; Эдуард Лукоянов, врио замначальника Главного управления МЧС России по Свердловской области.

В 11:00 в Екатеринбурге в УрФу (пр. Ленина, 51, 3 этаж, филологический факультет) состоится открытие «Галереи корифеев» – экспозиции из 18 фотопортретов профессоров-филологов, заложивших основы гуманитарной науки и высшего образования на Урале. Фотографии напомнят об основателях научных школ в лингвистике и литературоведении, авторах классических учебников для филологов, ярких лекторах, литераторах и критиках. Инициатива создания галереи принадлежит выпускникам филологического факультета УрГУ.

В 13:00 в Екатеринбурге в министерстве здравоохранения Свердловской области (ул. Вайнера, 34Б) пройдет организована трансляция пресс-конференции «Подростковое ожирение и связанное с ним поведение: тенденции и социальные неравенства в Европейском регионе ВОЗ, 2002-2014 гг.», которая состоится в Москве. Спикерам можно будет задать вопросы, будет организована видеосвязь онлайн

В 13:30 в Екатеринбурге в гордуме (зал заседаний) пройдет заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 14:00 в Екатеринбурге в Чкаловском районном суде продолжится заседание по резонансному делу о покушении на экс-главу УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко. Ожидается выступление потерпевшего.

В 14:00 в Екатеринбурге в ДИВСе пройдут публичные слушания по проекту новых правил землепользования и застройки города Екатеринбурга.

В 14:00 в Екатеринбурге в гордуме (зал заседаний) пройдет совместное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 14:40 в Екатеринбурге в гордуме (зал заседаний) пройдет заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

Екатеринбург. Другие новости 06.06.17

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