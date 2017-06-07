7 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

07.06.2017, среда

В 9:30 в Екатеринбурге в гордуме (зал заседаний Думы) пройдет заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 10:00 в Екатеринбурге в Чкаловском райсуде продолжится громкий процесс по уголовному делу о покушении на экс-главу УВД города Бориса Тимониченко. Ожидается допрос потерпевшего.

В 11:00 в Екатеринбурге по адресуул. Розы Люксембург, 7 (конференц-зал) пройдет пресс-конференция с участием секретаря СРО «Единой России» Виктора Шептия и руководителя регионального исполкома Партии Александра Косинцева. Темы пресс-конференции: назначение выборов губернатора, итоги встреч участников предварительного голосования с секретарями местных и первичных отделений, проведение конференции по выдвижению кандидата в губернаторы от «Единой России».

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к выборам губернатора и новшествам избирательной кампании 2017 года. Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников объявит официальный старт избирательной кампании, расскажет, кто имеет право принять участие в выборах и что такое «муниципальный фильтр», а также поделится информацией о новшествах избирательной кампании, в том числе, отмене открепительных удостоверений.

В 11:00 в Екатеринбурге в здании заксобрания (в зале заседаний на 6-м этаже ) под председательством спикера регионального парламента Людмилы Бабушкиной пройдет Совет представительных органов муниципальных образований Свердловской области. С проектом программы «Пятилетка развития» Свердловской области на 2017-2021 годы» выступит временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

В 11:30 в Екатеринбурге в гордуме (к. 459) пройдет заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 12:00 в Нижнем Тагиле в ИК-6 состоится подписание Соглашения о сотрудничестве между этим учреждением уголовно-исполнительной системы и Свердловским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Цель – организация взаимодействияпо оказанию гуманитарной помощи подследственным и находящимся в заключении женщинам.

В 12:00 в Екатеринбурге в гордуме (зал заседаний) пройдет заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 13:00 в Екатеринбурге в пресс-центре «Атриум-Палас Отеля» (ул. Куйбышева, 44; 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная открытию региональной программы Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова. Подробнее о мероприятиях фестиваля расскажут: заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, областной министр культуры Светлана Учайкина, хореограф, драматург, танцовщик (Аргентина) Клаудио Хоффманн, музыкальный руководитель Танго Метрополис Компани (Аргентина) Даниэль Бинелли, директор-распорядитель Регионального общественного фонда поддержки «Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова» Карина Цатурова, генеральный директор Театра драмы Алексей Бадаев, директор арт-холдинга «Ангажемент», официального представителя МТФ им. А.П Чехова на Урале Татьяна Самойлова.

В 14:00 в Екатеринбурге в гордуме (к. 459) пройдет заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

Екатеринбург. Другие новости 06.06.17

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