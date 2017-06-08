8 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

08.06.2017, четверг

В 10:00 глава региона Евгений Куйвашев проведет очередное заседание правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 15 этаж). Основным вопросом повестки заседания кабмина станет организация отдыха и оздоровления детей в период летней оздоровительной кампании 2017 года.

В 10:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная открытию выставки «Карл Фаберже и Алексей Денисов-Уральский». Участвуют: заместитель областного министра культуры Галина Головина, генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» (г. Москва) Елена Гагарина, главный хранитель Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана Российской академии наук (г. Москва) Михаил Генералов, единственный потомок, внучатый племянник Алексея Козьмича Денисова-Уральского Юрий Усольцев и директор Музея истории камнерезного и ювелирного искусства Надежда Пахомова расскажут о замысле и идее проведения выставки, ее ключевых и впервые экспонируемых изделиях.

С 11:00 в Екатеринбурге глава администрации города Александр Якоб проведет объезд территории Октябрьского района. Время сбора журналистов – 10:30. Место сбора – фойе первого этажа горадминистрации (проспект Ленина, 24 «а», центральный вход).

В 11:30 в Екатеринбурге в правительстве Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, в зале заседаний на 21 этаже) состоится пресс-конференция, организованная пресс-центром «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге, посвященная проведению Европейско-Азиатского правового конгресса. Участники пресс-конференции: Виктор Перевалов (Екатеринбург) – председатель Исполнительного комитета Европейско-Азиатского правового конгресса; Вениамин Яковлев (Москва) – советник Президента РФ; Павел Крашенинников (Москва) – председатель Ассоциации юристов России, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по государственному строительству и законодательству; Джузеппе Арлакки (Италия) – депутат Европарламента, исполнительный директор Управления по борьбе с наркотиками и преступностью ООН, бывший заместитель Генерального секретаря ООН; Аммон Винсент Мбелле (Объединенная Республика Танзания) – профессор Университета Дар-эс-Салаама, представитель Танзании в Комиссии ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД); Адди Мацц (Уругвай) – профессор финансового права, Директор программы специализации по финансовому праву, руководитель направления магистерской подготовки, Юридический факультет Республиканского университета; Синх Кишор (Франция) – доктор международного права, специальный докладчик ООН по вопросам права на образование.

В 13:00 в Екатеринбурге в пресс-центре «Интерфакс-Урал» состоится пресс-конференция по итогам межведомственного совещания руководителей правоохранительных и судебных органов, страховых организаций, представителей субъектов РФ в Уральском федеральном округе, посвященного разработке комплекса мер по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений и преступлений в сфере ОСАГО. Ключевые докладчики: Игорь Юргенс – президент Российского союза автостраховщиков; Сергей Ефремов – заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков; Игорь Жук – Директор департамента страхового рынка Центрального банка Российской Федерации. Сбор журналистов в 12:45.

Екатеринбург. Другие новости 07.06.17

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