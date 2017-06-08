Дополнение к анонсам:

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре УрФУ (пр. Ленина, 51) Ректор УрФУ Виктор Кокшаров и проректор по науке Владимир Кружаев прокомментируют результаты рейтингов и ответят на вопросы СМИ о продвижении университета в российском и международном образовательном пространстве.

Екатеринбург. Другие новости 08.06.17

8 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. / Новая трактовка защиты персональных данных «убьет» журналистские расследования – Роскомнадзор рассказал об очередных ограничениях для СМИ. / Энергетикам вынесли благодарность за оперативное устранение последствий урагана. Читать дальше

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