Дополнение к анонсам:

Четверг, 8 июня 2017, 07:48 мск

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Екатеринбург

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В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре УрФУ (пр. Ленина, 51) Ректор УрФУ Виктор Кокшаров и проректор по науке Владимир Кружаев прокомментируют результаты рейтингов и ответят на вопросы СМИ о продвижении университета в российском и международном образовательном пространстве.

Екатеринбург. Другие новости 08.06.17

8 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. / Новая трактовка защиты персональных данных «убьет» журналистские расследования – Роскомнадзор рассказал об очередных ограничениях для СМИ. / Энергетикам вынесли благодарность за оперативное устранение последствий урагана.

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