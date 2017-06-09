9 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

09.06.2017, пятница

В 10:00 в Екатеринбурге сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Свердловской области проведут освидетельствование пляжа, проверив его готовность к обеспечению безопасного отдыха населения. Обследованию подвергнется пляж на базе отдыха «Кемпинг» (334 км ФАД «Пермь-Екатеринбург» (в сторону г. Первоуральска).

В 10:00 в ДГКБ №9 (ул. Решетская, 51) пройдут специальные учения в случае возникновения террористического акта. Тема учений – организация работы МАУ «ДГКБ №9» при массовом поступлении пораженных из очага аварийно химически опасного вещества (АХОВ) – аммиака.

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС Екатеринбургский театр оперы и балета и фонд «Евразия-балет» представят гастроли театра «Балет Москва» – одной из ведущих балетных компаний страны.

С 13:00 в Екатеринбурге в культурно-досуговом центре «Дружба» (ул. Бардина 21б) пройдет завершающий этап конкурса «Мисс ГУФСИН», в ходе которого красавицы пенитенциарного ведомства Среднего Урала в полной мере проявят свои творческие способности. Победительнице конкурса вручат корону «Мисс ГУФСИН 2017» и путевку на следующий этап конкурса, который соберет участниц со всего УрФО. Данный этап Всероссийского конкурса пройдет с 7 по 11 августа в Екатеринбурге.

В 13:00 в Екатеринбурге в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Урал»" (ул. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502) состоится пресс-конференция, посвященная нововведениям в сфере учета и регистрации недвижимости в 2017 году. Участники пресс-конференции: Игорь Цыганаш, и.о.руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области Марина Иванова, заместитель начальника отдела государственной регистрации №2; Михаил Кириллов, заместитель начальника отдела организации, мониторинга и контроля Ирина Сёмкина; начальник отдела регистрации недвижимости в электронном виде и арестов.

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