Дополнение к анонсам:

В 12:00 в Екатеринбурге на ул. Вайнера возле магазина «Читай-город» в рамках Общероссийской климатической недели пройдет пикет и сбор подписей осуждающий выход США из Парижского соглашения по климату под лозунгом «Трамп опомнись!!!». Парижское соглашение по климату – первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.Наибольшая доля выбросов парниковых газов ответственных за изменение климата принадлежит США. Акцию проводит Общественный Совет по проблеме глобального потепления.

Екатеринбург. Другие новости 09.06.17

9 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. / В Екатеринбурге создадут дорожную карту, чтобы сделать Академический восьмым районом. / В Екатеринбурге за месяц будут закрыты все универсамы «Звездный». Читать дальше

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