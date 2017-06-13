13 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

13.06.2017, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание. С докладом о внесении изменений в бюджет города на 2017 и плановый период 2018 и 2019 гг. выступит начальник департамента финансов Анна Турунцева; об итогах работы в сфере здравоохранения в 2016 году расскажет начальник горздрава Александр Дорнбуш; с инициативой «О внесении в Законодательное Собрание Свердловской области проекта закона Свердловской области в порядке законодательной инициативы» выступит депутат Дмитрий Сергин; всего в повестке 12 вопросов.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная итогам и перспективам реализации программы капремонта в регионе. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и генеральный директор регионального фонда капитального ремонта МКД Свердловской области Станислав Суханов расскажут о результатах работы фонда в первом полугодии, о реализации губернаторской программы «1000 лифтов», а также озвучат планы, цели и задачи по реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах.

В 12:00 в Екатеринбургском государственном цирке состоится церемония награждения победителей ХIII областного творческого конкурса «Камертон». Будут названы авторы лучших картин, публикаций, литературных и музыкальных произведений, спектаклей, культурных проектов. Награждение проведут депутаты Законодательного собрания Свердловской области.

В 14:30 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3а) состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная результатам комплексного научного исследования большого Шигирского идола. Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея Наталья Ветрова, заместитель директора Института истории и археологии УрО РАН Наталья Чаиркина, ведущий научный сотрудник Института археологии РАН Михаил Жилин, главный научный сотрудник отдела Древней истории народов Урала СОКМ Светлана Савченко, куратор департамента древностей Государственного агентства по охране культурного наследия Нижней Саксонии (Дрезден) Томас Тербергер и представитель Евразийского отдела Германского археологического института (Берлин) Карл-Уве Хойсснер расскажут об альтернативных гипотезах датировки и особенностях орнаментации скульптуры, поделятся информацией о новейших открытиях эпох палеолита, мезолита, неолита на территории России и за границей. 13 июня в Екатеринбурге начинает работу международная научно-практическая конференция, организованная совместно с Германским археологическим институтом и Государственным агентством по охране культурного наследия Нижней Саксонии при поддержке Министерства культуры Свердловской области и Российского фонда фундаментальных исследований.

Екатеринбург. Другие новости 12.06.17

Поиски 4-летнего Димы идут третьи сутки: одна из групп волонтеров наткнулась в лесу на медведя. / Уточки, деревянный меч, стихи и призывы: как прошел второй митинг сторонников Навального в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО). / В Свердловской области на 13 июня объявлено штормовое предупреждение. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»