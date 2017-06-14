14 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

14.06.2017, среда

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная созданию на Урале полной цепочки производства электрохимических генераторов для российского рынка. На Урале запускается производство новых электрогенераторов на основе разработки уральских ученых: в чем уникальность высокоэффективной и экологичной технологии? Как удалось сделать продукт полностью отечественным, с использованием российского сырья и электроники? Каковы перспективы проекта и рынки сбыта новой продукции? На эти и другие вопросы ответят: Юрий Зайков, научный руководитель Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН, профессор, доктор химических наук; Александр Стихин, генеральный директор Завода электрохимических преобразователей.

В 11:00 в Екатеринбурге в ЦПКиО им. Маяковского Свердловская детская железная дорога презентует свои возможности туроператорам региона, чтобы включиться в основные туристические программы и маршруты Свердловской области.

В 11:00 в Екатеринбурге на станции переливания крови (П. Тольятти, 8) главный врач ГБУЗ СО «ОСПК» Сергей Чеканов наградит победителя XIV Всероссийского конкурса «Лучший донор России – 2017» в номинации «Донорская династия» – семью Максимовых из Каменска-Уральского. Мероприятие приурочено к Всемирному дню донора, который отмечается 14 июня.

В 14:00 в Театре эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15) состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, в котором примут участие представители всех лечебных организаций Свердловской области, медицинского университета, ТФОМС, Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Медицинских работников поздравят члены правительства, депутаты заксобрания, руководители общественных организаций, студенты медколледжа и медуниверситета, а также артисты Театра эстрады. В ходе мероприятия будут вручены государственные награды и подведены итоги конкурса «Мой любимый доктор».

В 14:00 в Уральском федеральном университете (Екатеринбург, ул. Мира, 19, 3 этаж) откроется выставка замечаний из дневников российских школьников. В экспозицию вошли более 100 записей, коллекция будет пополняться в течение месяца. Посетители смогут приносить копии замечаний из своих дневников и превращать их в часть выставки.

В 15:00 в Екатеринбурге у резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО (ул. Добролюбова, 11) состоится очередной пикет обманутых дольщиков ЖК «Щербакова, 20».

Екатеринбург. Другие новости 13.06.17

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