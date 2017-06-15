15 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

15.06.2017, четверг

В 09:00 состоится объезд городских трудовых отрядов Екатеринбурга по занятости детей и подростков в летний период (сбор в здании администрации города, пр. Ленина, 24а, фойе 1 этажа). В мероприятии примут участие заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев и начальник отдела по работе с молодежью комитета по молодежной политике Юлия Омелькова.

В 09:30 в Екатеринбурге в БЦ «Саммит» (ул. 8 Марта, 51, сбор в кафе «Кусочек счастья» на 1 этаже) пройдет экскурсия в студию радиостанции «Серебряный дождь – Екатеринбург».

В 10:00 в Екатеринбурге состоится открытие цеха по производству автоматических гальванических линий «Галур» (ул. Бархотская, 1, литер С). Проект реализован совместно ООО «КР Групп» и Чешским предприятием «ESA plating RU s.r.o». В торжественной церемонии примут участие министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов, генеральный консул Чешской Республики в Екатеринбурге Йозеф Маршичек, генеральный директор ESA Рlanting RU s.r.o Зденек Марек, управляющий партнер ООО «КР Групп» Дмитрий Руденко, генеральный директор ООО «КР Групп» Андрей Михайлов, а также представители машиностроительных предприятий и гальванических производств.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная организации празднования Дня молодежи. Директор департамента молодежной политики Ольга Глацких, председатель комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Законодательного собрания Свердловской области Елена Чечунова, председатель Молодежного правительства Свердловской области Александр Саломатов расскажут о программе фестивалей, спортивных соревнований, концертов и квестов, поделятся информацией о новом формате патриотической акции «Свеча памяти». День молодежи пройдет в Екатеринбурге 24 и 25 июня.

В 12:00 в Екатеринбурге в школе № 23 (ул. Павла Шаманова, 54) состоится финал VI городского конкурса «Воспитатель года». В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 14:00 в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) в рамках общегородского фестиваля «Фотолето-2017» состоится пресс-показ выставки Андерса Петерсена «Кафе Лемитц». Спикеры пресс-показа: Андрей Мартынов, арт-директор Новосибирской международной биеннале; Стефан Ингварссон, советник по культуре посольства Швеции в РФ; Пер Энеруд, советник по СМИ и связям с общественностью посольства; Евгения Баланцева, координатор проектов отдела культуры посольства, Анна Огнева, координатор проектов отдела культуры посольства.

В 14:00 в Екатеринбурге (ул. Сортировочная, 15) в рамках подготовки к первому турниру среди дворовых команд «Русский силомер» пройдет открытая тренировка. Ее участниками станут подростки, которые подали заявку на турнир. Занятие проведет основатель этого вида спорта, руководитель спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии Игорь Пыжьянов. Сам городской турнир состоится 24 июня.

В 16:00 в Екатеринбурге в ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2) состоится торжественная церемония награждения лучших медиков города – «Медицинский Олимп». Победителей каждой поздравят представители городских и областных властей: управления здравоохранения, министерства здравоохранения, правительства области, преподаватели Уральского государственного медицинского университета и другие.

В 16:30 в студенческом городке Уральского федерального университета (Екатеринбург, ул. Большакова, 77) состоится торжественная церемония открытия площадки для занятий физической культурой. На церемонию приглашены: учредитель благотворительного фонда «Общества Малышева, 73» «Добрые дела» Игорь Заводовский, олимпийский чемпион по биатлону, чемпион мира Антон Шипулин, алимпийская чемпионка по легкой атлетике, чемпионка мира и Европы Олеся Красномовец, заслуженный мастер спорта, победитель кубка Европы по легкой атлетике Дмитрий Форшев, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

Екатеринбург. Другие новости 14.06.17

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