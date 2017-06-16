16 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

16.06.2017, пятница

С 16 по 18 июня на территории природно-минералогического заказника «Режевской» (Режевской городской округ) пройдут открытые учения «Уралспас-2017». В мероприятии примут участие как профессионалы, так и любители – команды школ, детских домов, вузов региона. Организатор – Свердловский областной фонд гражданской защиты и пожарной безопасности (Фонд МЧС).

В 09:30 в Екатеринбурге начнется заседание оздоровительной комиссии с выездом по городским и загородным детским оздоровительным лагерям. В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев. График мероприятия: 09:30 – смотр-конкурс КМЖ «Созвездие» при ОУ № 18 (ул. Амундсена, 181); 11:00 – смотр-конкурс МАУ лицей № 12 (ул. Готвальда, 19а); 13:00 – смотр-конкурс ДОЛ «Каменный цветок» (поселок Таватуй).

В 10:10 глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб начнет объезд территории Орджоникидзевского района (сбор в мэрии, пр. Ленина, 24а, в фойе 1 этажа). Во время объезда руководители города посетят спортивный комплекс «Калининец», где идет строительство стадиона к Чемпионату мира по футболу.

В 12:00 в Тугулыме (ул. Олимпийская, 7) состоится торжественное вручение ключей от квартир в новостройке 19-ти детям-сиротам. В мероприятии примут участие директор Фонда жилищного строительства региона Оксана Вохминцева, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и глава Тугулымского городского округа Сергей Селиванов.

В 13:00 на первой платформе железнодорожного вокзала Екатеринбурга состоится презентация современных плацкартных вагонов, которые поступили в Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» из Твери и начинают курсировать в составе фирменных поездов. В рамках презентации руководитель Уральского филиала АО «ФПК» Алексей Балашков расскажет о перевозках пассажиров в дальнем следовании и особенностях летней кампании 2017 года, ответит на вопросы журналистов.

В 15:00 в ЦКИ «Эльмаш» (Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 22) состоится XV городской фестиваль КВН «Быть здоровым – это круто!». Организатор – отдел координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией администрации города при поддержке городского комитета по молодежной политике. В финальной игре сойдутся 7 команд: «Машина времени» (Верх-Исетский район); «Смешные, но это не точно» (Железнодорожный район); «Императорский чай» (Кировский район); «Огоньки» (Ленинский район); «Декабристов, 45» (Октябрьский район); «Ни шутя» (Орджоникидзевский район); «Трудный возраст» (Чкаловский район).

В 16:00 в Екатеринбургском театре оперы и балета (пр. Ленина, 46а, встреча в 15:50 у служебного входа) пройдет пресс-показ фрагмента спектакля «Все пути ведут на Север», лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска – 2017». Сразу после выступления директор театра Елена Тупысева и артисты ответят на вопросы журналистов.

В 19:00 в Музее истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) откроется фестиваль современного танца и танцевального перформанса «Малоформатный». На фестивале будут представлены сольные и дуэтные постановки профессиональных танцовщиков современного танца. Завершится мероприятие 17 июня.

Екатеринбург. Другие новости 15.06.17

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