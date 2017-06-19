19 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

19.06.2017, понедельник

В 10:00 на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (Екатеринбург, бульвар Экспо, 2) состоится открытие II чемпионата профессионального мастерства госкорпорации «Росатом» AtomSkills-2017, который проводится по методике WorldSkills. В чемпионате примут участие 349 человек. Работники предприятий Росатома продемонстрируют свое мастерство в 19 компетенциях. Атомщиков поприветствует первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. Чемпионат будет проходить с 19 по 23 июня.

В 11:00 в Екатеринбурге состоится торжественное открытие цеха вакуумной термической обработки ОАО «Свердловский инструментальный завод» (ул. Фрунзе, 35а). Ожидается, что в торжественной церемонии примут участие врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, министр промышленности и науки Сергей Пересторонин, генеральный директор ОАО «СИЗ» Андрей Любаев, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная итогам прокурорской проверки процедуры отлова и содержания бездомных животных в Свердловской области. Прокуратура Свердловской области проверила, как выполняются отлов и содержание бездомных животных в регионе: с чем связаны множественные нарушения? Кто понесет ответственность? На эти и другие вопросы ответит Никита Шулепов, начальник отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества прокуратуры Свердловской области.

С 13:00 до 17:00 в Екатеринбурге пройдет пресс-тур «Электронная таможня и реальные грузы. Как принятая Стратегия развития таможенной службы РФ до 2020 года будет реализована в УрФО». В программе: посещение Центра электронного декларирования Екатеринбургской таможни (ул. Гоголя, 27); посещение Октябрьского таможенного поста и Екатеринбургского таможенного терминала (ул. Бахчиванджи, 2); пресс-конференция «Год работы Октябрьского таможенного поста Екатеринбургской таможни и Екатеринбургского таможенного терминала. Первые итоги их деятельности и перспективы развития транспортно-логистического кластера Свердловской области и города Екатеринбурга». В пресс-конференции примут участие: первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов; и. о. начальника Уральского таможенного управления Максим Чмора; заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский; президент ГК «Оборонснабсбыт» Владислав Усанов; руководитель Управления Россельхознадзора по Свердловской области Игорь Тухбатов; вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Александр Макаров; министр транспорта и связи Свердловской области Василий Старков.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам. Главный вопрос повестки – внесение изменений в закон об областном бюджете, с докладом по нему выступит министр финансов региона Галина Кулаченко, содокладчик – председатель комитета Владимир Терешков.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности.

Екатеринбург. Другие новости 18.06.17

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