20 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

20.06.2017, вторник

В 10:00 делегация Министерства труда и социальной защиты РФ, возглавляемая заместителем министра Григорием Лекаревым, посетит Областной центр реабилитации инвалидов (ул. Белинского, 173а). Темой визита станет реализация на Среднем Урале пилотного проекта по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. В мероприятии примут участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, представители федеральных министерств культуры, образования и науки, бюро медико-социальной экспертизы; Санкт-Петербургского научно-практического центра медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта, а также и.о. заместителя министра социального развития Пермского края Дмитрий Санников.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности. Депутаты обсудят вопросы, касающиеся передачи, продажи и аренды имущества и объектов культурного наследия, обсудят планы работы комиссии во втором полугодии.

В 10:00 в спортивном комплексе игровых видов спорта УрФУ (Екатеринбург, ул. Коминтерна, 14) пройдет торжественная церемония открытия всероссийского финала чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов России. В церемонии примет участие первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев.

В 10:30 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам заседания по нормализации ситуации с задержкой рейсов авиакомпании «ВИМ-авиа». Очередное заседание штаба по нормализации ситуации с задержкой рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» накануне прошло в Ростуризме. Член правления Российского союза туриндустрии, исполнительный директор Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев, генеральный директор «Росстур», член правления УАТ Александр Недополз, директор «РТ Плюс», член правления УАТ Галина Терещенко и вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко (по видеосвязи) поделятся итогами рабочего совещания для урегулирования вопросов, связанных с компенсацией отложенных или отмененных рейсов, сообщат об алгоритме действий при возникновении у пассажиров проблем с вылетом, а также обсудят отличия от ситуации 2014 года.

В 11:00 в Избирательной комиссии Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, 10 этаж, зал заседаний) состоится пресс-показ – тестирование технологии, позволяющей использовать машиночитаемый QR-код на выборах 10 сентября 2017 года. Специалисты информационного управления облизбиркома расскажут и покажут, как это работает, ответят на вопросы.

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Уральском регионе. На Урале растет количество задержанных партий наркотиков при попытке ввоза в регион: откуда поступает контрабанда? Какие наказания выносятся в отношении наркодилеров? Какую угрозу здоровью создают новые «синтетические» вещества? На эти и другие вопросы ответят: Александр Долгих, начальник Уральской оперативной таможни; Михаил Шаров, начальник отдела по надзору за исполнением законов об обороте наркотиков прокуратуры Свердловской области; Кирилл Луньков, начальник отдела по пресечению преступной деятельности этнических организованных групп и преступных сообществ в сфере незаконного оборота наркотиков и контрабанды Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области; Антон Поддубный, главный врач реабилитационного центра «Урал без наркотиков».

В 11:00 в Екатеринбурге в «Коляда-театре» (пр. Ленина, 97, гранатовый зал) пройдет пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля «Коляда-plays». На неё приглашены заместитель губернатора Свердловской области, председатель оргкомитета фестиваля Павел Креков, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, начальник управления культуры администрации города Татьяна Ярошевская, а также члены жюри фестиваля, театральные критики, гости из разных городов и стран. Открытие фестиваля состоится на площадке перед театром в 12:00.

В 12:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политики. Депутаты обсудят внесение изменений в статью 17 областного закона о капремонте в многоквартирных домах и ряд других вопросов.

В 12:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

В 13:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности. Депутаты обсудят ряд вопросов, в том числе планы работы думы и комиссии на второе полугодие.

В 13:00 на площади перед главным зданием УрФУ (ул. Мира, 19) состоится торжественное открытие XIII Всероссийских экстремальных игр «УрФУ X-Games». Состязания пройдут в дисциплинах aggressive inline-skate, scooter, skateboard, workout, MTB и BMX park.

В 13:00 в Екатеринбурге в ресторане «Куршавель» (пр. Ленина, 5, 3 этаж) маг вуду Антон Симаков будет создавать боди-арт, составив из композиций картину. Затем на свалке за рестораном художник презентует свою новую картину «Сингулярность».

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Депутаты обсудят итоги отопительного сезона 2016-2017 годов и подготовку к осенне-зимнему сезону 2017-2018 годов; ход реализации муниципальной программы «Переселение жителей муниципального образования «город Екатеринбург» из аварийного жилищного фонда на 2016-2017 год; подведут итоги работы муниципальных транспортных предприятий.

В 14:30 в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга (ул. Машиностроителей, 19а, к. 420) состоится заседание по иску родителей будущих первоклассников, не зачисленных в первый класс по месту жительства в гимназию № 99 из-за большого количества детей с временной регистрацией.

В 15:00 в училище олимпийского резерва №1 (Екатеринбург, ул. Шаумяна, 80) состоится выездное заседание комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма. На заседании пойдет речь о перспективах развития системы подготовки спортивного резерва в регионе и об обращении к министру образования РФ об оказании содействия в передаче из федеральной собственности в региональную объектов недвижимости.

В 15:00 в Екатеринбурге во Дворце молодежи (пр. Ленина, 1) состоится торжественный прием главы администрации города Александра Якоба выпускников 2017 учебного года, завершивших обучение с отличием.

В 17:30 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) чрезвычайный и полномочный посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини даст пресс-конференцию, на которой будут представлены итоги переговоров с представителями Свердловской области по вопросам двустороннего сотрудничества. В разговоре примут участие министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев и почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д'Агостино.

Екатеринбург. Другие новости 19.06.17

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