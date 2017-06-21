21 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

21.06.2017, среда

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления. В повестке – вопросы, касающиеся преобразования некоторых населенных пунктов Байкаловского района и изменение границ муниципальных образований на территории региона.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. Депутаты подведут итоги работы в первом полугодии и обсудят планы на второе.

В 10:30 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Депутаты обсудят изменения в устав города и планы работы на второе полугодие.

В 11:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3) состоится пресс-конференция, посвященная открытию юбилейного турнира «Кубок первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина». Заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, глава оргкомитета кубка Николай Карполь, главный тренер сборной России по волейболу Владимир Кузюткин и капитан сборной России по волейболу Евгения Старцева расскажут о подготовке к турниру, о благотворительных акциях в рамках мероприятия, озвучат составы команд и обсудят перспективы развития женского волейбола.

В 11:00 в Екатеринбурге в ресторане «Grand Урюк» (ул. Сакко и Ванцетти, 64) состоится пресс-встреча с блогером Идой Галич, ведущей Ural Music Night 2017. Тема встречи – «От 0 до 2 000 000 подписчиков за год: как стать успешным блогером». Организатор – федеральная сеть магазинов постоянных распродаж «Галамарт». Для всех гостей мероприятия будет подан фуршет от ресторана «Grand Урюк».

В 11:00 в селе Логиново состоится открытие состязаний первого этапа всероссийских соревнований по парашютному спорту «Европа-Азия». В мероприятии примут участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная формированию современной системы безопасного отдыха и оздоровления детей. Министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, проректор по учебной работе Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова и заместитель директора по воспитательной работе загородного детского оздоровительного лагеря «Самоцветы» Елена Новоселова расскажут о создании ресурсного центра по подготовке вожатых и сопровождению детского отдыха в УрФО, поделятся опытом по организации педагогической практики, а также озвучат итоги апробации новой модульной программы подготовки и переподготовки педагогических работников на базе детского лагеря.

В 13:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 302) состоится пресс-конференция, посвященная Дню российской молодежи. В мероприятии примут участие председатель комитета по молодежной политике администрации города Оксана Буракова, главный специалист комитета по организации бытового обслуживания населения Валерия Петруха, действующие участники ТВ-шоу «Новая звезда» на телеканале «Звезда», авторы официального гимна черлидинга РФ, группа «Богачи», лауреат премии «Призвание Артист -2016» группа «Годжи». В ходе пресс-конференции ее участники подробно расскажут об основных площадках празднования, поделятся новинками этого года, расскажут об особенностях и программе выступлений.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению. Депутаты обсудят итоги эпидемического сезона 2016-2017 гг. и прогноз на 2017-2018 гг.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. Депутаты подведут итоги работы в первом полугодии и обсудят планы на второе, а также ситуацию с задержанием женщины с ребенком на Уралмаше 1 июня.

В 14:00 в Екатеринбурге (ул. Куйбышева, 44) состоится заседание координационного центра по донорству крови при Общественной палате РФ. ﻿Эксперты из разных городов России, врачи, представители законодательной власти региона и Свердловского министерства здравоохранения обсудят этапы создания HLA-лаборатории в Свердловской области (Уральского банка доноров костного мозга).

В 15:00 в администрации Екатеринбурга (пер. Банковский, 1, зал № 451) состоится торжественный прием, посвященный Дню работника текстильной и легкой промышленности. В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.

В 17:30 на первой платформе железнодорожного вокзала «Екатеринбург-Пассажирский» состоится праздничный митинг, организованный по случаю отправки второго состава «Поезда здоровья», который повезет 500 детей на Черное море. Планируется, что участие в мероприятии примут министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, куратор проекта «Поезд здоровья», руководитель Общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Свердловской области, заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Анатолий Сухов. Отправка поезда состоится в 19:39 с третьей платформы.

С 22:00 до 23:00 в Екатеринбурге пройдет общегражданская акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби. Участники акции пройдут колонной от Дома Севастьянова до площади 1905 года, где из зажженных свечей будет выстроено слово «Помним». В мероприятии примет участие глава администрации города Александр Якоб. Сбор участников акции, выдача свечей и построение в колонну начнется в 21:30 на проспекте Ленина на участке от Дома Севастьянова до улицы Карла Либкнехта.

Екатеринбург. Другие новости 20.06.17

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