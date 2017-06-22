22 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

22.06.2017, четверг

В 10:00 глава региона Евгений Куйвашев проведет очередное заседание правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1). Основным вопросом повестки заседания станет государственная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи Свердловской области. По этой теме с докладом выступит заместитель губернатора Павел Креков. Кроме того планируется рассмотреть около 30 проектов постановлений правительства. В частности, министр общего и профессионального образования Юрий Биктуганов представит несколько постановлений правительства, касающихся социальной поддержки детей-сирот. Исполняющий обязанности министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Сергей Сосновских доложит о внесении изменений в программу управления региональной госсобственностью и госимуществом области, а также о создании АНО «Заявочный комитет Экспо-2025». Министр здравоохранения Игорь Трофимов сообщит членам правительства о запланированных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарствами и медицинскими изделиями бесплатно или на льготных условиях, а также о порядке предоставления медицинским организациям из областной казны средств на частичное возмещение затрат по проведению исследований методом позитронно-эмиссионной томографии.

В 10:30 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 601) состоится заседание городского архитектурно-градостроительного совета. В повестке два вопроса: эскизный проект объекта «Торгово-развлекательный центр по проспекту Космонавтов, 108, в г. Екатеринбурге»; концепция благоустройства набережной реки Исеть и общественных пространств с общеобразовательной школой в границах улиц Ткачей – граница территории ЦПКиО имени В.В. Маяковского – улицы Щорса – Машинная. Проектная организация – проектное бюро Р1.

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

В 11:00 в Ельцин-центре (Екатернибург, ул. Ельцина, 3) состоится пресс-конференция, посвященная открытию юбилейного турнира «Кубок первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина». Глава оргкомитета кубка Николай Карполь, главный тренер сборной России по волейболу Владимир Кузюткин и капитан сборной России по волейболу Евгения Старцева расскажут о подготовке к турниру, о благотворительных акциях в рамках мероприятия, озвучат составы команд и обсудят перспективы развития женского волейбола.

В 11:00 в Екатеринбурге состоится пресс-тур в общеобразовательную школу № 129 (Техническая, 138), в которой в настоящий момент ведутся работы по капитальному ремонту. На пресс-туре подробно расскажут о ходе капитального ремонта, планах о сдаче объектов в эксплуатацию и ответить на вопросы журналистов заместитель главы администрации города по вопросам организации управления Вадим Дударенко, первый заместитель начальника департамента по управлению муниципальным имуществом Майя Строшкова, директор МКУ «Управление заказчика по капитальному ремонту» Лариса Глызина.

В 12:00 в Екатеринбурге на Широкореченском военно-мемориальном комплексе состоится церемония возложения цветов к Вечному огню в память о погибших от боевых ранений в свердловских госпиталях фронтовиках, похороненных на Урале. В мероприятии примут участие глава администрации города Александр Якоб, его первый заместитель Алексей Кожемяко, ветераны, командование Центральным военным округом, руководители силовых структур.

В 14:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3, 3 этаж, медиазал Образовательного центра) состоится пресс-конференция, посвященная Уральской ночи музыки-2017. В пятницу в Екатеринбурге состоится главное музыкальное событие года: на Уральской ночи музыки выступят около 2000 музыкантов в 70 стилях. Что приготовили хедлайнеры? Как успеть посетить интересующие площадки? На эти и другие вопросы ответят: Евгений Горенбург, директор фестиваля Ural Music Night («Уральская ночь музыки»); Илья Смирнов, руководитель отдела киноконцертной деятельности президентского центра Б.Н.Ельцина, куратор Ночи музыки в Ельцин-центре; Эльвира Архангельская, директор Уральского музыкального колледжа; Вадим Самойлов, вокалист, гитарист, композитор; Гонзалес Бергара, руководитель квартета Gonzalo Bergara (США); Стефан Бостер, музыкант (США).

В 16:00 в Свердловском государственном академическом театре драмы (Октябрьская площадь, 2) состоится пресс-показ спектакля «Поле битвы», включенного в региональную программу XVIII Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова. Представителям СМИ будет предоставлена возможность репортажной фото- и видеосъемки и интервью с актерами. Показы постановки «Поле битвы» для широкого зрителя состоятся 23 и 24 июня.

В 19:00 в фотографическом музее «Дом Метенкова» (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 36, 2-й этаж) состоится открытие выставки «Хочу верить» Артура Бондаря и Оксаны Юшко (Москва), очередных участников нашей арт-резиденции «Новые истории Екатеринбурга».

Екатеринбург. Другие новости 21.06.17

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