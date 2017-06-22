Дополнение к анонсам:

В 15:00 в ЖК «Малевич» (Екатеринбург, пер. Трамвайный, 2, корпус 3, помещение Prinzip Loft) состоится заседание жюри открытого международного конкурса по проекту застройки площадки завода имени В. В. Воровского в Екатеринбурге.

Екатеринбург. Другие новости 22.06.17

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