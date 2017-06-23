23 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

23.06.2017, пятница

В 08:30 в Екатеринбурге в ЖК «Ольховский парк» (ул. Колмогорова, 73, корп. 1) в рамках серии мероприятий, посвященных празднованию в Екатеринбурге Дня строителя, состоится торжественное открытие окружного этапа национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2017» по 7 номинациям. В мероприятии примет участие министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков. Традиционно одновременно с конкурсом по Уральскому федеральному округу пройдет и областной конкурс «Славим человека труда» в номинации «Лучший плиточник-облицовщик».

В 09:30 в Екатеринбургском торгово-экономическом колледже (ул. Большакова, 65) состоится встреча главы регионального минобразования Юрия Биктуганова с членами сборной Свердловской области, участвовавшей в финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2017 году.

В 09:30 в Екатеринбурге начнется объезд городской оздоровительной комиссии в рамках смотра-конкурса на лучшее оздоровительное учреждение «Лето-2017». В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев. В программе посещение: в 09:30 – гимназии «Арт-этюд» (ул. Уральских Рабочих, 30а/28а); в 11:30 – лагеря с дневным пребыванием детей на базе МАОУ СОШ № 167 (ул. Фрезеровщиков, 84а); в 13:15 – Театр юного зрителя (ул. К. Либкнехта, 48).

В 09:30 в Екатеринбурге на перекрестке улиц Вильгельма де Геннина и Академика Вонсовского состоится открытие экологической акции «Заповедный табор». В честь столетия заповедной системы России на территории Юго-Западного лесопарка будут представлены десять заповедников, национальных и природных парков УрФО. На площадке будут установлены чум и восемь шатров, где гостей ждут интерактивные занятия, экологические игры, мастер-классы, полевые уроки по орнитологии, почвоведению, ботанике, ориентированию. Одновременно будут работать около 20 образовательных площадок, а также пройдут экскурсии по парку. В 15:00 состоится пресс-конференция с участием представителей парков и заповедников.

В 11:00 в Екатеринбурге состоится акция протеста против похоронной компании «Ритуал Хелп». У офиса компании (ул. Белореченская, 10) соберутся пострадавшие от ее действий горожане.

В 11:00 в Доме журналиста (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится торжественная церемония гашения уникальной почтовой карточки «Ural Music Night – 2017», выпущенной специально к началу фестиваля тиражом в 2 тысячи экземпляров. В мероприятии примут участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, директор Ural Music Night Евгений Горенбург и директор макрорегиона Урал ФГУП «Почта России» Дмитрий Киселев.

В 12:00 во Дворце игровых видов спорта (Екатеринбург, Олимпийская набережная, 3) состоится торжественная церемония чествования выпускников школ, завершивших обучение с отличием. Планируется, что участие в мероприятии примут заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов.

В 15:00 в Екатеринбурге у ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2) начнутся мероприятия в рамках акции «Ночь музыки», которые завершатся утром 24 июня на площадке перед Театром драмы гала-концертом.

В 16:00 на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) глава Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев примут участие в церемонии закрытия отраслевого чемпионата профессионального мастерства AtomSkills-2017, на которой будут объявлены победители и призеры соревнований.

В 19:00 в книжном магазине «Пиотровский» (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3, Ельцин-центр) состоится презентация книги главы города Евгения Ройзмана «Стихи 1984-1996». Модератор встречи – филолог и литературовед Леонид Быков, в мероприятии примет участие писатель, поэт, журналист Евгений Касимов.

Екатеринбург. Другие новости 22.06.17

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