26 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

26.06.2017, понедельник

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная программе VIII Венского фестиваля музыкальных фильмов. Посол Австрии доктор Эмиль Брикс, почетный консул Австрийской Республики в Екатеринбурге, генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын, ректор УрФУ Виктор Кокшаров и начальник управления культуры администрации города Татьяна Ярошевская сообщат о приглашенных гостях и новшествах фестиваля в 2017 году, обсудят вопросы культурного взаимодействия Свердловской области и Австрии. Венский фестиваль музыкальных фильмов откроется в Екатеринбурге 26 июня на площади УрФУ живым концертом австрийского коллектива Philharmonix.

С 13:00 до 17:00 в Екатеринбурге (ул. Черняховского, 86/13) специалисты оператора спутниковой связи «Искра» в рамках телекоммуникационного тура по СНГ представят собственные разработки – мобильные самонаводящиеся антенны САС-1200 и «Аркан», способные установить связь со спутником за считанные минуты практически в любой точке Земли. Это полностью отечественные разработки, без использования иностранных платформ и технологий, которые должны прийти на смену зарубежным аналогам.

В 16:30 в Министерстве физической культуры и спорта Свердловской области (Екатеринбург, Малышева, 101, зал 366) состоятся проводы на предолимпийские сборы уральских спортсменов, которые вошли в сборную России на XXIII летние Сурдлимпийские игры (пройдут с 18 по 30 июля в турецком городе Самсун). В мероприятии примет участие министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт, директор центра Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник» Олег Кульков, спортсмены.

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